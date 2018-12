Wie eine Hierarchie der Angst das Leben in Syrien bestimmt

Ihr Roman "Die Verängstigten“ erzählt viel von Ihnen selbst, von Nachbarn und Begegnungen. Aber Sie lassen ein weibliches Ich erzählen, Suleima, eine junge Frau. Warum schrieben Sie nicht eine Autobiographie, warum einen Roman?

Ich schrieb einen Roman, denn da fühle ich mich wohl, und natürlich bin ich im Roman anwesend, ich habe ihn ja geschrieben. Man ist in allem präsent, was man tut: Wenn ich mit meinem Sohn rede, stecke ich in diesem Gespräch, wenn ich etwas koche, ist etwas von mir in diesem Gericht. Ich denke nicht, dass man sich vom eigenen Werk trennen kann.

Suleima kommt aus einer Familie, in der gibt es Opportunisten, Oppositionelle, Spione und Mörder, Alewiten und Sunniten, das heißt, sie trägt den Religionskonflikt auch in sich. Inwieweit ist diese Familie ein Spiegel der Gesellschaft?

Die syrische Gesellschaft ist sehr vielfältig. Es war ein Mythos, dass die Syrer ein Volk sind, das koexistiert, daß Sunniten, Alewiten, Schiiten, Kurden usw. miteinander leben können. Jetzt, nach der Revolution, wurden Formen des Hasses deutlich.

Der Haß geht so weit, wie bei einer Cousine, bei der sich die ganze Verrohung zeigt: Sie wünscht Suleima bzw. der Mutter Folter und Vergewaltigung. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie Menschen derart degenerieren, dass sie so roh reagieren?

Das ist eine der zentralen Fragen des Romans, neben der Angst, die Frage, wie kommt es zu dieser Bestialität? Wird der Mensch damit geboren? Ist die Bestie von Anfang an da, oder wächst sie allmählich heran? Meine Antwort ist: Diese Boshaftigkeit, diese Brutalität ist plötzlich da; dass ein Verwandter, jemand, der einem nahe steht, plötzlich zum Feind wird, dass ein Freund Böses tut, das geschieht plötzlich, aber diese Bestie wird Jahr für Jahr genährt, sie wächst langsam heran, in der Schule, auf der Straße, an der Universität, in der Einheitspartei, in den Verbänden, in diesem diktatorischen Regime. Und das Fatale an der Sache ist, dass die Angst ganz eng mit dieser Bestie verbunden ist. Die Angst führt dazu, dass diese Bestialität ausbricht.

Wie wird diese Bestie, diese Bosheit genährt?

Durch Angst und Angstmacher. Es beginnt im Bauch der Mutter, wenn man im Krankenhaus zur Welt kommt, mit der Hierarchie unter Menschen, die einander kontrollieren und bespitzeln. Man entdeckt, dass der Straßenkehrer oder der Müllmann ein Geheimdienst-mann ist; dass der Nußverkäufer ein Spitzel ist. In der Schule, mit 6 Jahren, gibt es einen Denunzianten, einen Mitschüler, der vom Lehrer mehr Punkte bekommt, wenn er andere bespitzelt und verpfeift und Berichte schreibt, und das geht so weiter.

Syrien ist seit Jahren im Kriegszustand, eine halbe Million Opfer werden gezählt, Millionen Binnenflüchtlinge, Millionen Flüchtlinge. Sie leben im Exil, wie geht es Ihnen, und warum gingen Sie fort?

Ich denke, dass ich im Moment in einer existentiellen Krise stecke, auch in einer Krise der Zugehörigkeit, denn kaum habe ich mein Land verloren, wurde mir klar, dass ich mich diesem Land niemals zugehörig fühlte. Alles, was ich als Heimat empfand, waren ein paar Freunde, die Familie, einige Häuser, die Bäume in meiner Straße, ein paar Cafés, in denen ich mich gern aufhielt, das war meine Heimat. Ich bin im doppelten Sinn exiliert, einmal durch das Regime - ich werde verfolgt, soll verhaftet werden, stehe auf der schwarzen Liste - und gleichzeitig bin ich wegen meiner Opposition in der Familie meines Vaters Persona non grata. All das führt dazu, dass man sich sehr zerbrechlich fühlt. Man sucht einen Ort der Zugehörigkeit, das sind die Fragen, die ich mir stelle.

Denken Sie, mit Blick auf die gespaltene Gesellschaft in Syrien, dass Literatur ihren Beitrag zur Versöhnung leisten kann?

Nein. Literatur ist eine Parallelwelt zu dem, was geschieht, sie ist glaubwürdig, aber sie kann die Probleme nicht lösen, die Menschen in Syrien nicht versöhnen. Und das ist auch nicht ihre Aufgabe.