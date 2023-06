"Die Verachtung" - Godard-Klassiker kommt wieder ins Kino

Der Schauplatz ist Italien, genauer Cinecitta, der große Filmstudio-Komplex im Südosten von Rom an der Via Tuscolana. Hier verfilmen Regisseur Fritz Lang – er spielt sich selbst – und Jack Palance als US-Produzent die "Odyssee" als französisch-amerikanische Produktion. Drehbuchautor ist Paul (Michel Piccoli), der von seiner Frau Camille (Brigitte Bardot) am Set abgeholt wird. Eine Begegnung von den beiden mit dem Produzenten setzt das Unheil in Gang. Am Ende des Tages wird die Ehe zwischen Camille und Paul zerbrochen sein. Was bleibt, ist Verachtung!

Eine Ehe in Auflösung

Denn Camille verliert ihre Liebe zu Paul, weil der sie ihrem Eindruck nach dem Produzenten "überlassen" hat, wahrscheinlich zu seinem Karrierevorteil.