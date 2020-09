Die USA zwischen Punk und Trump

Mit scheinbar leichter Hand skizziert Nell Zink in knappen politischen Exkursen den gesellschaftspolitischen Rahmen: "Nach 1989 gab es in den USA die Vorstellung, dass es eine Friedensdividende geben würde. Jetzt sind die bösen Russen und die Kommunisten besiegt, und ab jetzt gibt es nur Friede, Freude, Eierkuchen, Honigkuchenpferde und Geld für Soziales, für Kultur, für die Kunst, auch in den USA. Bald danach kam der 11. September, seitdem gibt es 'forever wars', ewige Kriege. Krieg gegen den Terror muss ja nie aufhören."

Ein Roman ohne Politik ist für die US-Amerikanerin undenkbar, aber wichtiger noch sind die Befindlichkeiten der Menschen. Wie im Jazz die Musiker wechselweise Soli spielen, fokussiert Nell Zink in ihrem Gruppenbild abwechselnd einzelne Figuren und beleuchtet damit immer andere Milieus: mit Superhirn Pam die IT- und Start-Up-Branche, mit Pams Eltern das pietistische Amerika, mit Daniel die Immobilienblase, mit Joe die Rock- und Drogenszene. Joe stirbt am 11. September, aber nicht in der nationalen Katastrophe des Attentats auf das World Trade Center, sondern allein: an einer Überdosis, unverschuldet, tragisch. Das persönliche Erleben ist so wichtig wie das politische. Biblische Motive tauchen schon im Titel auf, denn ohne Religion seien die USA nicht zu denken, sagt Nell Zink.

Fulminant wird der Roman mit dem Auftritt von Bull Gooch, dem dandyhaften, 47-jährigen politischen Akteur, mit dem Tochter Flora eine Beziehung beginnt. Wie der Wahlkampf-Stratege die Demokraten 2016 vor dem Kandidaten Donald J. Trump warnt, wie er ihnen ein unmoralisches Angebot macht, ist einer der Höhepunkte des Romans.

Vergnüglichen Generationen-Porträt mit überraschend versöhnlichem Ende

Sie wollte, sagt die Schriftstellerin, mit diesem Roman eine Veränderung in den USA zeigen: von der noch "unschuldigen" eigenen Generation, der alle Möglichkeiten offenstanden, die sich für die Kunst entscheiden konnten, zu den heute Zwanzig-, Dreißigjährigen, die zwischen Social Media und Terrorbekämpfung alles politisch erleben.

Nell Zink, 1964 in Kalifornien geboren und in Virginia aufgewachsen, lebte in New York und Tel Aviv und wohnt seit zwanzig Jahren in Deutschland, inzwischen im brandenburgischen Bad Belzig. Ihr Blick aus der Distanz zeichnet die USA umso klarer. Ihr literarisches Talent macht "Das Hohe Lied" zum autobiografisch grundierten, stilistisch virtuosen, kenntnisreichen, erhellenden und vergnüglichen Generationen-Porträt mit lakonischem Sound, klugem Witz und überraschend versöhnlichem Ende. In der Realität rechnet sie bei der US-Wahl im November mit allem, auch damit, dass vernünftige Mittelständler wieder Trump wählen: "Vernünftige Menschen, Mittelständler, wissen vor allem eines, sie wollen weniger Steuern zahlen, und wenn man das will, muss man Republikaner wählen. Punkt. Das ist die traurige Wahrheit."