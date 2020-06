Unsichtbar im Judentum: Künstlerinnen begehren auf

Sie waren lange unsichtbar: Jüdischen Frauen wurde in der Synagoge viele Jahrhunderte lang ein separierter Raum zugewiesen, sie durften nur hinter einem Vorhang oder auf einer Empore sitzen, abgesondert von den betenden männlichen Gemeindemitgliedern. Damit wurde ihnen natürlich auch in der jüdischen Gemeinschaft selbst eine bestimmte Rolle zugewiesen. Im Lauf der Jahrhunderte hat sich das im liberalen Judentum verändert. Dennoch will eine Ausstellung des Jüdischen Museums Augsburg Schwaben sie jetzt aufspüren: "Die Unsichtbare Frau", so der Titel einer Ausstellung, in der sich Künstler*innen auseinandersetzen mit diesem Verborgensein und auch dem Aufbegehren dagegen. Mit Barbara Staudinger, der Direktorin des Jüdischen Museums, hat Barbara Knopf über die Ausstellung gesprochen.

Barbara Knopf: Ein starker Titel: "Die unsichtbare Frau". Warum durfte sie denn traditionell nicht sichtbar werden in der Synagoge?

Barbara Staudinger: Das hat natürlich seine Grundlage in der Thora. In der Thora steht geschrieben, Männer sollen nicht beten und dabei das Geschlecht anschauen. Jetzt fragt sich natürlich, was ist das Geschlecht? Ist es die ganze Frau, oder ist es ein begehrlicher Blick? Entscheidet man sich für die Variante, das Geschlecht ist die Frau, dann ist die Frau auch aus dem Betraum ausgeschlossen. Das ist die religiöse Erklärung. Natürlich gibt es noch eine historische Erklärung, die schaut ein bisschen anders aus. Im antiken Tempel haben Frauen, Männer und Priester getrennt gebetet. In der Diaspora aber gab es in den ersten Synagogen, auch in Deutschland, keinen getrennten Betraum. Diese Trennung hat erst stattgefunden, als im Mittelalter Frauen aus dem Berufsleben und aus der Öffentlichkeit hinausgedrängt wurden, durch die Männer.

Warum fand diese Veränderung im Mittelalter statt?

Das hat mit einem generellen Wandel der Gesellschaft zu tun. Wie wir ja auch im 20. Jahrhundert feststellen, ist es nicht immer gleich bestellt um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und in dem Moment, wo der Arbeitsmarkt das nicht hergibt, so würde man das neu und modern formulieren, „beißen die Frauen ab“. Das passierte im Mittelalter und da hat man die Frauen aus der Synagoge hinausgedrängt. Ganz lange Zeit waren sie dann – besonderes in den Landsynagogen – auf die "Frauenschul" angewiesen. Das waren Anbauten an Synagogen, in die Frauen durch getrennte Eingänge gegangen sind, sodass die Männer sie nicht einmal beim Eingang gesehen haben. Von der Frauenschul aus konnten sie dem Gottesdienst nur lauschen, durch Hörschlitze, sie konnten das Geschehen nicht sehen. Erst im Zug der liberalen Reformen im 19. Jahrhundert sind die Frauen wieder in den Synagogenraum zurückgekehrt, auf die Frauenempore. Und da kommt es dann sehr auf die einzelne Gemeinde an, wieviel Sichtschutz zur männlichen Gemeinde besteht oder eben nicht besteht. Heutzutage beten in vielen, vor allem liberalen Gemeinden Männer und Frauen gemeinsam.

Wie greifen Sie denn nun in der Ausstellung, die in einer Synagoge, in einem kirchlichen Raum stattfindet, dieses Thema der "unsichtbaren Frau" auf. Welche Positionen werden da sichtbar?

Also zuerst einmal: Wir sind in der "ehemaligen Synagoge Kriegshaber", also einer ehemaligen Synagoge. Anders als im Christentum ist im Judentum der Raum an und für sich nicht sakral, er ist auch nicht geweiht. Die Heiligkeit eines Raumes macht nur die Anwesenheit der Thora aus. In dem Moment, wo die Thora nicht mehr in einer Synagoge ist, ist die Synagoge einfach ein Gebäude – ein Erinnerungsort, ein Ort von kultureller Bedeutung, aber kein religiöser Ort per se. Vielleicht kann ich zwei Kunstprojekte kurz vorstellen, die im Synagogenraum den Raum stark verändern. Das eine ist eine Installation vor dem Thoraschrein. Da wurde ein Spiegel installiert, und wenn man in diesen Spiegel schaut, dann sieht man die Frauen auf der Frauenempore, wenn man wiederum oben auf der Frauenempore ist und man in den Spiegel schaut, sieht man in den Synagogenraum hinein, und zwar von vorne. Diese Blickachsen machen den Raum auf und verbinden die weibliche Gemeinde mit der männlichen Gemeinde.