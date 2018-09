"Die Unglaublichen 2" - eine gut gefüllte Animations-Wundertüte

„Die Unglaublichen 2“ ist eine vollgestopfte Animations-Wundertüte, in der für jeden Geschmack etwas dabei ist. Denn die Handlung wechselt konstant zwischen Slapstickeinlagen, dem großen Pixar-Themenfeld Familie und der Weltrettungs-Action von Elastigirl. Dazu wird wie schon im ersten Teil auf Retro-Ästhetik gesetzt, es gibt einen großartigen Kurzfilm im Film mit Baby Jack-Jack und einem Waschbären in den Hauptrollen, außerdem eine technisch atemberaubend choreografierte Kampfszene im Dunkeln und wieder einen oscarverdächtigen Soundtrack von Komponist Michael Giacchino.

Lieber doch noch einmal das Original?

Gleichzeitig ist der Film eine klassische Fortsetzung, in dem die Charakterentwicklung im Vordergrund steht. Emotionale Tiefe ist also ebenfalls vorhanden. Trotzdem kommt „Die Unglaublichen 2“ nicht an seinen Vorgänger heran. Das Original wollte eben primär unterhalten und war eine stilistisch brillant umgesetzte Hommage an 60er-Jahre-Bondfilme und Serienformate wie „Kobra, übernehmen Sie“. Im Vergleich dazu will der zweite Teil ein bisschen zu viel. Herausgekommen ist ein Film, der gut geworden ist, sehr gut sogar. Aber eben nicht so unglaublich gut wie das Original.