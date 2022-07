Die Unbeugsame: Frankfurt erinnert an Ottilie Roedersteins Kunst

Die Ausstellung empfängt mit einem beeindruckenden Hochformat: Eine rothaarige elegante Frau in schwarzem Kleid, das ihre Schultern frei lässt, in den Händen einen Blumenstrauß, den sie eher achtlos Richtung Boden sinken lässt, die Figur in seitlicher Ansicht. Es handelt sich um die erfolgreiche Pianistin Miss Mosher,1887 gemalt. Das Bild verrate noch deutlich den Einfluss von Roedersteins französischem Lehrer, erklärt Kurator Alexander Eiling:

"Es ist ein allegorisches Frauenporträt, es ist ganzfigurig, hat einen rotbraunen Hintergrund, wie ihr Lehrer Jean-Jaques Henner es gemacht hatte. Die Figur ist überlängt, geschönt, der helle Hautton scheint hervor. Das ist etwas, das in Paris, in der damaligen Zeit sehr geschätzt wurde, und so konnte sich Roederstein als erfolgreiche Porträtmalerin auch auf dem Pariser Markt etablieren, denn sie zeigte diese Werke auf der Salonausstellung, auf der Weltausstellung, und hat dort für sich immer wieder einen größeren Käuferkreis finden können."

Ausbildung in privaten Pariser Ateliers

Ottilie Wilhelmine Roederstein ist eine gelehrige Schülerin, fest entschlossen, sich in der männerdominierten Kunstwelt durchzusetzen. Auch in Paris war es seinerzeit Frauen nicht erlaubt, staatliche Kunstakademien zu besuchen, aber sie konnten in privat geführten Ateliers und Akademien studieren. Roederstein wählte zwei Maler als Lehrer, die weder streng akademisch noch zu avantgardistisch waren. Roederstein habe sich daran orientiert, was in Paris gefragt gewesen sei, meint Kurator Eiling:

"Paris ist das Zentrum der Kunst in der damaligen Zeit. Und durch ihre Zeit im Damenatelier von Jean-Jacques Henner und Carolus-Duran lernt sie eben, was die Pariser Gesellschaft, was das Juste Milieu fordert und möchte: Auf welche Art und Weise man dargestellt werden wollte, um erfolgreich zu sein. Und diese Form, auch zu schauen, wie soll ich malen, wie kann ich malen, wie kann ich erfolgreich sein, wie kann ich mir mein Leben damit finanzieren – das ist etwas, das Roederstein Zeit ihres Lebens im Blick behält."

Tout Francfort trifft sich in Roedersteins Atelier

Als Roederstein mit ihrer Lebenspartnerin 1891 in das liberale Frankfurt kommt, sind es vor allem Porträtaufträge, mit denen sie reüssiert. Die Ausstellung zeigt, dass sich tout Francfort in ihrem Atelier einfindet: Banker, Politiker, Wissenschaftler des Senckenbergischen Instituts, Malerkollegen wie Jakob Nussbaum. In der Frankfurter Städelschule mietet Roederstein ein Atelier, gibt dort nun selbst Mal- und Zeichenkurse für Frauen, bis diese schließlich 1919 auch staatliche Kunstakademien besuchen dürfen.

Immer wieder finden sich bei Roederstein auch leichte Anklänge von Avantgarde, ob es sich um einen expressionistisch aufgefassten Städelgarten handelt oder den Berg Niesen im Stil von Ferdinand Hodler: "Die Intention ist schon, eine Künstlerin zu zeigen, die für Frankfurt, aber nicht nur für Frankfurt, auch für Hofheim, für das Rhein-Main-Gebiet ein wichtiger Faktor ist. Die die künstlerische Landschaft hier internationaler gemacht hat, die sie weiter aufgestellt hat, die Blickwinkel geweitet hat", erläutert Kurator Eiling die Absicht des Museums. "Natürlich ist sie jetzt nicht vergleichbar mit einem Renoir, mit den großen Impressionisten, aber es ist trotzdem ein wichtiger Blick, den wir hier auch zeigen möchten, denn der Impressionismus ist wirklich nur ein Bruchteil dessen, was passiert ist in der damaligen Zeit. Wir müssen unseren Blick auch dahin weiten, was die Norm war, was nicht nur Avantgarde war, sondern was das täglich Brot vieler Künstlerinnen und Künstler war."