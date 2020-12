Ursula Gräfe über den Sound von Haruki Murakami

Der Roman startet gleich mit Telefonsex, zumindest dem Versuch, nebenbei werden auch Spaghetti gekocht. Und da stellt sich offenbar die Frage, wie man die die Anreden in den Dialogen übersetzt. In der ersten Übersetzung wurde gesiezt. Wie ist das im Japanischen? Und wie haben Sie es gemacht?

Also im Japanischen ist es tatsächlich so, dass Toru, der Angerufene, zunächst noch sehr höflich mit dieser aufdringlichen Telefonsex-Anruferin spricht, sie siezt. Sie dagegen duzt ihn ganz forsch. Es wäre vielleicht in Deutschland unter Umständen auch möglich, dass so etwas vorkommt. Warum in der ersten Übersetzung beide Male gesiezt wird, weiß ich nicht – im Amerikanischen oder Englischen hat man ja gar nicht diese Wahl, zumindest vordergründig nicht.

Toru ist eine Art Hausmann. Er hat sich dem Leistungsdruck des Arbeitslebens entzogen, er sucht nach seinem Kater, er begegnet merkwürdigen Menschen. Er ist ein Antiheld – war das attraktiv in Japan Mitte der 90er, als der Roman erstmals erschien?

Das ist ein sehr attraktives Model, denn in vielen Gesellschaften, besonders in asiatischen Gesellschaften, ist eben dieses reglementierte, von Verwandten und der Umwelt gesteuerte Familienleben für jüngere Leute schon lange einer Belastung. Ich glaube, ein großer Erfolgsfaktor von Murakami in Asien allgemein ist genau dieses Heraustreten aus der Welt der eng gefassten familiären Beziehungen und des Rollenverständnisses, das darin natürlich herrscht.

Damit ja auch aus der überkommenen Kultur?

Auf jeden Fall.

Wir sehen ihn natürlich als japanischen Autor. Aber gleichzeitig ist er ein Mittler zwischen den Kulturen – er hat viele Bezüge in die USA, hat selbst übersetzt, Jazzmusik ist ihm wichtig. Sie haben gerade gesagt, er wird in Japan manchmal als zu westlich gelabelt. Spielt das für Ihr Übersetzen eine Rolle?

Schwer, das zu beurteilen. Es ist sehr interessant für mich, dass es so ist, denn ich empfinde ihn als viel weniger westlich als mancher Japaner. Einfach durch diese verschiedenen Realitäts- oder Irrealitätsebenen. Das kann meiner Ansicht nach fast nur die japanische Literatur – obwohl, bei dem neuen Prix Goncourt-Preisträger Hervé Le Tellier scheint es auch solche Abzweigungen in andere Realitäten zu geben...

Im Januar erscheinen neue Erzählung von Murakami unter dem Titel "Erste Person Singular", ebenfalls von Ihnen übersetzt. Sie haben jetzt also gerade einen Bogen von 25 Jahren geschlossen. Fallen Ihnen Veränderungen in Murakamis Schreiben auf?

Die Veränderungen, die mir auffallen, gehen zum Einfacheren hin, zur einfacheren Handlung und zum einfacheren Stil. Das ist, glaube ich, auch sein erklärtes Anliegen und sein Ziel, seine Romane immer lesbarer und immer weniger verklausuliert, immer schnörkelloser zu gestalten. Das fällt mir auf.

Waren Sie ein bisschen enttäuscht Mitte Oktober, als auch 2020 der Nobelpreis an Murakami vorüberging?

Nein, auch nicht für ihn. Er würde sich wahrscheinlich sehr freuen, aber es würde sein Leben nicht sehr verändern.

Aber Ihres – ?

(lacht) … ich glaubte nicht – oder vielleicht kurzfristig. Es liegen ja noch Werke im Japanischen vor, die nicht ins Deutsche übersetzt worden sind.

Über ihre Arbeit an der Neuübersetzung von "Die Chroniken des Aufziehvogels" spricht Ursula Gräfe am 02.12. um 20.00 Uhr im Livestream des Literaturhauses München. Anmeldung auf der Webseite des Literaturhauses bis 19:00 Uhr.