Die Türen verneigen sich auf ihrem neuen Album vor dem Krautrock

Fürs neueste Opus magnum haben sich die Türen-Musiker aufs flache Land begeben. Sie zogen sich in einen Festsaal in der märkischen Schweiz zurück, bauten hier Instrumente, Verstärker, Effektgeräte und Lautsprecher auf und wagten sich - wie einst die Rolling Stones in der Exile On Mainstreet-Phase oder Can im Kölner Inner Space-Studio - an Spontan-Improvisationen, die mitgeschnitten wurden. Man habe bis in die frühen Morgenstunden gespielt und sei dann wortlos zu Bett gegangen, erklärte Maurice Summen, Stimme und Kopf der Band, in einem Interview. Später wurde das Material von den Mitgliedern der Türen am Rechner editiert.

Krautpop 3.0

Es ist jedenfalls beachtlich und erfrischend, was sich Staatsakt-Labelchef Maurice Summen, der Österreicher Andreas Spechtl, den man von der Berliner Band "Ja, Panik“ kennt, sowie die weiteren Mitstreiter da erspielt haben: Ein Reich der Freiheit, tastende Schritte auf nach wie vor weitgehend unbekanntem Terrain. Der Größenwahn von "Exoterik", ein Dreifach-Album übrigens, passt in unsere Zeit, in der alles angeblich schon mal dagewesen ist. "Exoterik" erinnert mit großen Ausrufezeichen daran, was fehlt in diesen Tagen: Leidenschaft, Neugierde und eine gewisse Offenheit gegenüber dem Unbekannten. Musik, wie, wenn man so will, aus einem Fundbüro-Musik: Krautpop 3.0! "Die Türen" erlauben sich wie die Pioniere dieser Gattung eng geschnürte Song-Formate zu verlassen, auch mal Durststrecken zu überstehen und sich wohl zu fühlen, sich geschmeidig zu tummeln in ozeanischen Gefühlen.

