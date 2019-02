Die Trumps ärgern sich über staubsaugende Kunst-Ivanka

Trump Junior twitterte: "Traurig, aber nicht überraschend, dabei zuzuschauen, wie selbsterklärte 'Feministinnen' sexistische Attacken auf Ivanka Trump starten. In ihrer verrückten Welt ist Sexismus okay, wenn er ihren politischen Feinden schadet."

Werk soll Zuschauer in Komplizenschaft führen

Zu ihrem Werk sagte die New Yorker Konzeptkünstlerin Rubell in einem Interview auf der CulturalDC-Webseite, es solle den Zuschauer und den Brosamen-Werfer in eine Komplizenschaft führen.

"Das ist doch das Komplizierte daran: Wir genießen es, Ivanka Krümel zum Aufsaugen hinzuschmeißen. Das ist die eklige Wahrheit im Zentrum der Arbeit. Es ist lustig, es bereitet Vergnügen, es gibt uns das Gefühl von Macht, und wir wollen damit weitermachen. Und wir wissen, dass sie weitersaugen wird - egal wir es machen oder nicht, also ist es nicht wirklich unsere Schuld, nicht wahr? " US-Künstlerin Jennifer Rubell

Präsentiert wird die Installation in der Flashpoint Gallery von der Kunstorganisation CulturalDC. Die Schau läuft bis zum 17. Februar.