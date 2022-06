Die Trolle sind los: Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel starten

In Wunsiedel starten die Luisenburg-Festspiele offiziell am 10. Juni. Den inoffiziellen Startschuss gibt allerdings, wie jedes Jahr, das Familienmusical und das bereits am heutigen Mittwoch um 10.30 Uhr. Da feiert "Trolle unter uns" Premiere.

Erstes Klima-Musical für Kinder mit bösen und lustigen Trollen

In dem extra für die Luisenburg-Bühne geschriebenen Musical muss der 12-jährige Elmar seine Eltern retten, die in die fremde Welt der Trolle geraten sind. "Die Trolle sind unglaublich böse und dabei unglaublich komisch, böse mit lustig, die machen alles falsch und es ist – glaube ich – das erste Klima-Musical für Kinder", so die künstlerische Leiterin der Festspiele, Birgit Simmler, zum BR. In dieser sogenannten Kehrwelt wird auf der Bühne das Alltagsleben durch den Kakao gezogen.

"Es ist irrwitzig, verrückt, bunt, es hat mit Klimawandel zu tun, mit Flüchtlingspolitik, mit Internet, es ist politisch total inkorrekt und man lernt trotzdem." Birgit Simmler, Künstlerische Leiterin

Die Trolle im Stück tun, angeführt von diktatorischen und furzenden Königen, all das besonders gern, was auch in der Realität ein Problem ist: Sie essen zu viel Fleisch, verbrennen zu viel Kohle, treiben allerlei Schindluder mit dem Internet und verhalten sich insgesamt nicht sonderlich freundlich gegenüber ihren Mit-Trollen und Menschen.

"Trolle unter uns" wird 16-mal aufgeführt

Wie im richtigen Leben sind aber auch nicht alle Trolle so – es gibt im Stück auch freundliche Exemplare. Mit ihnen gemeinsam muss Elmar neben der Rettung seiner Eltern nebenbei auch noch das Klima, die Ernährung und das Internet "enttrollen". Gelingen kann ihm das natürlich nur mit der familienstück-typischen Mischung aus Freundschaft, Vertrauen und Erkenntnis über sich selbst. Insgesamt 16-mal wird "Trolle unter uns" nach der Premiere bei den Luisenburg-Festspielen noch gezeigt – fast ausschließlich vormittags, um auch Schulklassen die Teilnahme zu ermöglichen.