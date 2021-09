Die Träume der Abwesenden – Premiere am Münchner Residenztheater

"Ich bin nicht mehr der, der sich daran erinnert. Ich bin der, dem es geschah. Ich bin nicht mehr der, dem es geschah. Ich bin der, der sich nicht mehr erinnert. Ich bin der, der sich erinnert, aber nicht der, dem es geschah." Es ist dieser Prolog, der öfter an diesem Abend die poetische Essenz aus dem ziehen wird, von dem die niederländisch-jüdische Schriftstellerin Judith Herzberg in ihrer Trilogie so eindringlich zu erzählen versteht: vom eigentlich Unsagbaren des Holocaust, das gerade deswegen vermittelt werden muss und nie vergessen werden darf, und davon, wie es seine unauslöschlichen Spuren von Generation zu Generation fortträgt.

Kimmig inszeniert den Stoff nicht zum ersten Mal

Es sind Feste, die diese jüdische Großfamilie und die sie umkreisenden Gestirne über die Jahrzehnte immer wieder zusammenführt: Hochzeiten, Trauerfeiern, Hauseinweihungen. Es sind die Kipppunkte von Biographien: Geburt, Tod, Scheidung, an denen Verdrängtes und Vergessenes, nie gesagtes und nie gehörtes an die Oberfläche drängt. Dabei verhandelt Judith Herzberg in ihren hingetupften knappen Szenen und fragmentarischen Dialogen diese Ereignisse wie im Überflug, fast immer sind sie schon vorbei und haben doch ihre Spuren hinterlassen.

"Über Leben" in zwei Worten nannte der Regisseur Stephan Kimmig seine Fassung der Trilogie vor zehn Jahren, als er sich bereits das zweite Mal mit diesen Stücken auseinandersetzte, und gab mit diesem Titel bereits einen Hinweis darauf, wie Judith Herzberg es versteht, bei allem Schmerz ihrer Figuren gerade eben über ihr Leben und nicht nur über ihr Überleben zu erzählen. Für das Residenztheater nun hat Kimmig eine neue Fassung erstellt, sie diesmal allerdings schwerdeutig "Die Träume der Abwesenden" genannt.