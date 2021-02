"Die Toten kamen nur noch als statistische Nummern vor"

Mit einer Installation aus Tausenden von Nägeln im Münster von Schwäbisch Gmünd haben schon im vergangenen Herbst zwei Künstler ein Mahnmal für die Corona-Toten geschaffen. Es war der Versuch, die dürre Statistik in ein Bild zu übersetzen, das das Ausmaß dieser Tragödie erfahrbar macht. 13.000 Nägel für 13.000 Opfer hierzulande waren es damals, die sich als breites Band über die Altarstufen erstreckten. Inzwischen sind deutlich über 50.000 Menschen allein in Deutschland an Covid19 gestorben. Auch die Aktion "Corona-Tote sichtbar machen" will der Abstumpfung gegenüber dem Corona-Sterben entgegenwirken. Einer der Initiatoren ist der Journalist und Autor Christian Y. Schmidt. Christoph Leibold hat mit ihm über Trauerarbeit und Gedenken in Zeiten der Pandemie gesprochen.

Christoph Leibold: Herr Schmidt, welche Form des Gedenkens haben Sie gewählt?

Christian Y. Schmidt: Wir stellen jeden Sonntag ab 16 Uhr Kerzen auf. Mittlerweile in ganz Deutschland, an 40 verschiedenen Orten. Angefangen hat das in Berlin am Arnswalder Platz in meiner Nachbarschaft.

Die Installation in Schwäbisch Gmünd zielte darauf ab, ein Bild für die ungeheure Zahl der Toten in der Gesamtheit zu finden. Die New York Times dagegen hat schon im Frühjahr eine Titelseite mit den Namen von 1.000 Corona-Toten bedruckt. Das ist vermutlich dem näher, was Ihnen vorschwebt – denn Sie wollen ja auch zeigen, dass hinter jedem Toten ein Einzelschicksal steht. Aber kriegt man diese in der Zahl überhaupt noch bewältigt?

Nein, natürlich nicht. Aber wir haben doch gemerkt, dass es im Frühjahr bei der ersten Welle ein großes Erschrecken gab in Deutschland angesichts der vielen Toten im Ausland. Und als bei uns im November die Zahlen so hochgingen, kamen hier die Toten nur noch als statistische Nummern vor. Jeden Morgen werden sie gemeldet, nach den Infektionszahlen, immer verbunden mit der Konjunktion "außerdem" oder "zudem", als ob das etwas Belangloses sei. Das Erschrecken darüber war auch nicht mehr so groß jetzt, wo in Deutschland tatsächlich die Zahlen höher waren als anfangs in Italien oder Spanien, in schwer betroffenen Ländern. Da haben wir gedacht, dem wollen wir etwas entgegensetzen, und haben am 6. Dezember angefangen, dieses Gedenken zu organisieren, um zumindest zu zeigen, dass wir die Toten wahrnehmen.

Man könnte in dem Zusammenhang von Abstumpfung sprechen. Man kann aber auch Verdrängung sagen. Verdrängtes kann einen später wieder einholen, wenn man es nicht aufarbeitet. Aber für den Moment kann Verdrängung ja auch ein sinnvoller Schutzmechanismus sein. Also ist das rundheraus falsch?

Wenn man etwas verdrängt, was man tatsächlich aufhalten könnte, dann ist das falsch. Ich glaube, manchmal kann Verdrängung etwas Heilsames sein. Etwa wenn man etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist, nicht mehr ändern kann. Aber diese vielen Toten, die es inzwischen gibt, über 57.000, wären ja verhinderbar gewesen, wenn man entschiedener genug gehandelt hätte. Und ich glaube, das ist auch etwas, was diese Aktion bewirken soll – zu zeigen: Wir können etwas tun! Da wäre Verdrängung jetzt das absolut falsche Rezept.

57.000 Corona-Tote in Deutschland bis dato. Im Mittelmeer sind seit 2014 geschätzt 21.000 Flüchtende ertrunken. Am Wochenende gab es dazu mal wieder Gedenk-Demonstrationen. Nun kann es nicht darum gehen, das eine gegen das andere aufzurechnen – man kann ja der Corona-Toten und der toten Flüchtlinge gedenken. Trotzdem könnten wir uns fragen – und ich nehme mich da selber gar nicht aus – wieso uns unsere eigenen Toten mehr beunruhigen als das Sterben im Mittelmeer. Klar, die Erklärung ist simpel: In der Pandemie sind wir selbst betroffen, sei es aus Angst um uns selbst, sei es aus Sorge um Eltern, Großeltern. Aber ist das nicht auch verräterisch im Hinblick darauf, wie wir ticken?

Das ist natürlich auch ein Skandal, dass der Toten im Mittelmeer so wenig gedacht wird und dass die so wenig im Bewusstsein sind. Nur haben sich im Dezember die Corona-Toten eben explosionsartig verbreitet. Als wir am 6. Dezember angefangen haben mit unserer Aktion, lag die Zahl noch bei 18.000. Jetzt sind wir bei über 57.000. Das muss man sich mal vorstellen. Daher haben wir zunächst nur an diese explosionsartige Entwicklung gedacht. Aber natürlich, Sie haben vollkommen recht, das Sterben im Mittelmeer ist vielleicht ein noch größerer Skandal, der bei uns auch nicht im Bewusstsein verankert ist.

Ein Problem an der Pandemie ist ja auch, dass mehr Menschen sterben, dass man aber die ganzen Trauerrituale, die über den Verlust hinweghelfen können, gar nicht richtig praktizieren kann, weil z.B. große Beerdigungs-Gesellschaften wegen Corona nicht zusammenkommen können. In so einer Beerdigung steckt ja Trost. Aber das muss jetzt alles wegfallen. Das können vermutlich auch Sie nicht auffangen, indem Sie versuchen, die Einzelschicksale wieder sichtbar zu machen.

Natürlich nicht in dem Rahmen wie das eine Beerdigung kann. Aber bei uns machen einige Menschen mit, die selbst Angehörige oder Leute, die ihnen nahegestanden haben, verloren haben. Und die haben uns auch immer wieder bestätigt, dass dieses Kerzenaufstellen für sie sehr tröstlich ist. Die Initiative in Bielefeld hat uns berichtet, dass zu ihnen eine ältere Frau gekommen ist, die ihren Mann verloren hat, die gesagt hat, sie gehe jetzt normalerweise gar nicht mehr raus. Aber das hier sei ihr wichtig. Es kann natürlich eine wirkliche Beerdigungsfeier nicht ersetzen, aber ein bisschen Trost spendet es, glaube ich, tatsächlich auch.

Sie waren mal Redakteur bei der "Titanic". Das Satiremagazin ist unter anderem bekannt dafür, dass es sich auch da noch den Humor bewahrt, wo anderen das Lachen vergeht. Und das hat gar nicht unbedingt immer etwas damit zu tun, sich über andere lustig zu machen. Humor, auch Galgenhumor ist ja auch ein Schutzmechanismus. Funktioniert der jetzt, in der Pandemie, nicht mehr?

Tja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch eine Altersfrage. In der Jugend ist man noch deutlich unbeschwerter, was das Sterben angeht. Und ich war relativ jung, als ich "Titanic"-Redakteur war. Wenn man älter wird, fängt man tatsächlich an, das ernster zu nehmen. Ich verfolge nicht so genau, was die deutlich jüngeren Kollegen in Frankfurt bei der "Titanic" gerade machen, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass man auch heute noch Witze in der Pandemie macht. Es gibt ja auch bestimmte Angriffspunkte, z. B. das Versagen der Politik, die man sich vorknöpfen könnte. Aber tatsächlich ist mir das Bedürfnis, mich darüber lustig zu machen, verloren gegangen – auch, weil ich ja normalerweise einen großen Teil des Jahres in China lebe und erfahren habe, wie da die Pandemie bekämpft wurde. Als ich dann hierher zurückgekommen bin, war ich wirklich erst einmal fassungslos, als ich gesehen habe, dass im letzten Februar hier praktisch überhaupt noch keine Vorbereitung auf die Pandemie getroffen worden waren. Das ist dann so ein Punkt, wo man das nicht mehr lustig findet.