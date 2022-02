"Die Tochter" von Kim Hye-jin: Queere Liebe in Südkorea

Der Roman "Die Tochter" von Kim Hye-jin könnte auch "Die Mutter" heißen. Denn es ist deren Perspektive, die die 39-jährige Autorin einnimmt. Die namenlose Mutter ist über 60, Witwe und arbeitet als Pflegerin in einem Seniorenheim. Ihre Tochter Green ist Mitte 30. Obwohl sie studiert hat, ist sie prekär beschäftigt. Sie liebt eine Frau. Und genau das ist das Problem: Die Mutter hasst diese Seite ihrer Tochter, findet queere Liebe abstoßend und abnormal.

Angst und Intoleranz

Als die Tochter sich keine Miete mehr leisten kann, bietet die Mutter ihr an, wieder zu Hause einzuziehen. Green nimmt das Angebot an – und bringt ihre langjährige Partnerin mit. Zwei Welten prallen aufeinander. Die Spannung entlädt sich in regelmäßigen Hasstiraden der Mutter. Sie schämt sich für ihre Tochter, die gegen die rigiden Normen der südkoreanischen Gesellschaft verstößt. Homosexualität ist zwar offiziell legal, wird gesellschaftlich jedoch geächtet. Heiraten dürfen Homosexuelle nicht. Sie sehen sich auch beruflich Schikanen und Diskriminierung ausgesetzt. Green protestiert dagegen zusammen mit anderen lautstark auf der Straße.

Unterschiede oder Gemeinsamkeiten?

Doch Intoleranz ist nicht das einzige Problem der Mutter. Sie hat Angst. Erste deutliche Zeichen der eigenen Gebrechlichkeit erinnern sie daran, dass sie bald selbst im Seniorenheim vor sich hinsiechen könnte. Wie ihre Lieblingspatientin. Die Mutter kümmert sich aufopferungsvoll um die demente Seniorin. Denn wer wie diese keine Familie hat, bekommt keinen Besuch und hat niemanden, der sich kümmert. Die Mutter steckt in einem Korsett aus gesellschaftlichen Normen und persönlichen Ängsten fest. Doch Vorfälle im Pflegeheim rütteln sie nach und nach auf, führen zu einer regelrechten Radikalisierung der angepassten Frau. Als dann auch noch ihre Tochter auf einer Demonstration für die Rechte von Homosexuellen massiv verletzt wird, ist ein Wendepunkt erreicht. Sind sich Mutter und Tochter am Ende also gar nicht so unähnlich?