Die Synagoge im Wohnzimmer – Wohnen im ehemaligen Gotteshaus

Michaela und Reinhard Hüßner haben eine ungewöhnliche Dekoration in ihrem Wohnzimmer: Ein Sternenhimmel, wie er früher in vielen Synagogen in Deutschland zu sehen war.

In Wiesenbronn, nahe Würzburg, war er lange Zeit unter Zwischendecken verborgen. Jahrzehntelang war die ehemalige Synagoge ein normales Wohnhaus - bis Reinhard und Michaela Hüßner es vor 13 Jahren gekauft haben.

Zehn Jahre lang hat das Ehepaar das Haus hergerichtet, rückgebaut und eingerichtet. Dabei war es ihnen wichtig, authentisches Material und alte Handwerkstechniken zu benutzen.

Ein Haus mit langer Geschichte

Das Haus hielt viele Überraschungen für die Hüßners bereit, denn beim Kauf im Jahr 2005 war kaum zu erkennen, dass es sich um eine ehemalige Synagoge handelte. Die Vorbesitzer hatten Wände, Treppen und Zwischendecken in das Haus eingebaut.

Bei der Restaurierung gruben die Hüßners ein rituelles jüdisches Tauchbad, eine Mikwe, aus. Unter dem Dach fanden sie jüdische Schriftstücke. Es sind Zeugnisse der jüdischen Gemeinde, die es bis Ende der 1930er Jahre in dem unterfränkischen Dorf gab.

In Zusammenarbeit mit Archäologen, Denkmalschützern, Geologen und Restauratoren haben Reinhard und Michaela Hüßner damit nicht nur die Geschichte der Synagoge, sondern auch die Geschichte der Juden in Wiesenbronn wieder freigelegt.

In seiner Garage hat Reinhard Hüßner noch mehr entdeckt. Hier hat er Münzen und Tonscherben aus früherer Zeit gefunden. Er will der Geschichte seines Grundstücks auf die Spur kommen.

"Seit dem Mittelalter können wir eine Bebauung von dem Grundstück nachweisen, zunächst eben ein festes Haus für den Ortsadel von Wiesenbronn. Dann kam eine Schmiede hier zum Tragen. Wir konnten hier anhand von verschiedenen Funden von Schmiedeschlacken diese Schmiede nachweisen und erst nach dem 30jährigen Krieg tauchen die ersten jüdischen Besitzer auf, so dass wir ab diesem Zeitpunkt die jüdische Bebauung nachweisen können.“ Reinhard Hüßner

Hausbesitzer mit Freude am Entdecken

Reinhard Hüßner ist ein Hobbyforscher und Entdecker, der wissen will, was es mit dem Haus, in dem er lebt, auf sich hat. Auf dem Grundstück hat er schon viele Gegenstände gefunden, die jahrhundertelang dort im Boden versteckt waren und nun Rückschlüsse zulassen, wie die Menschen damals an diesem Ort gelebt haben. Reinhard Hüßner: "Es ist unheimlich spannend, diese früheren Welten zu rekonstruieren.“

Dazu gehört für ihn die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur, in der auch in Wiesenbronn Juden verfolgt wurden. Aber darüber hinaus ist es Reinhard Hüßner ein Anliegen zu zeigen, dass Juden über Jahrhunderte mit den Christen in Dorfgemeinschaften zusammengelebt haben, wie in Wiesenbronn.

Diese Geschichte ist in dem Haus - in der ehemaligen Synagoge mit ihrer rekonstruierten Frauenempore und dem Sternenhimmel im Wohnzimmer - immer anwesend. Trotzdem haben Michaela und Reinhard Hüßner aus der Synagoge kein Museum gemacht. Sie wohnen und leben hier, füllen das Haus mit ihrem Alltag und werden so selbst Teil der Geschichte dieses Ortes.