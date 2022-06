Die Stones und München: Mehr als eine Arbeitsbeziehung?

2003 erwiesen die Stones München eine besondere Ehre. Sie gaben Konzerte in drei unterschiedlichen venues, zuerst in der Olympiahalle, dann im Olympiastadion und zuletzt im Circus Krone, der mit 3000 Besuchern für angloamerikanische Verhältnisse nur knapp über dem Club-Format (2000) liegt. Auch wenn sie das Image der chaotischen Rockmusikergruppe pflegen, die Stones bereiten sich längst akribisch auf ihre Shows vor.

Das wird auch beim Konzert am Sonntagabend im Olympiastadion so sein. Um sich von den kräftezehrenden Shows zu erholen, lassen sie inzwischen aber meist eine knappe Woche verstreichen, sie sind ja schließlich nicht mehr die Jüngsten. Plagen müssen sie sich nun aber wirklich nicht mehr, solange das Motto "It’s Only Rock’n’Roll! But I Like It, Like It! Yes, I Do! "gilt.