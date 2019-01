Die Souffleuse der Kanzlerin ist zurück: Simone Solga auf Tour

Mag sein, dass so mancher erleichtert aufgeatmet hat, als Angela Merkel ankündigte, sich spätestens zum Ende der laufenden Legislaturperiode aus der Politik verabschieden zu wollen. Vielen Kabarettisten wird dadurch allerdings ein liebgewonnenes Angriffsziel verloren gehen. Das gilt auch und ganz besonders für Simone Solga. In ihrem neuen Programm "Das gibt Ärger" kommen die Kanzlerin, aber auch andere Politiker nicht gut weg: "Ich rege mich auf, darf aber gar nichts sagen. Ich habe ja mitgemacht, jahrelang in Berlin im Kanzleramt. Bis gestern war ich Merkels willige Helferin: Aber jetzt ist Schluss. Das zieht einen runter. Wer soll danach kommen? Wer soll Kanzler werden? Annegret Kramp-Karrenbauer? Wir haben in der DDR immer gesagt: Nie wieder ein Staatsratsvorsitzender aus dem Saarland!"

Kunstfigur Kanzlersouffleuse

Mit der Figur der Kanzlersouffleuse hatte sich Simone Solga seit 2005 eine satirische Erzählperspektive geschaffen, die sie - sozusagen als fiktive Whistleblowerin - dazu nutzte, um Interna aus dem Kanzleramt auszuplaudern. In "Das gibt Ärger" flüchtet die Souffleuse aus Berlin, um sich aus den Fängen der ewigen Kanzlerin zu befreien. Doch die lässt einfach nicht locker.

Der Abschied vom inneren Kreis der Macht scheint aber nicht nur der Kanzlersouffleuse schwer zu fallen, sondern auch der Schöpferin dieser Kunstfigur. Kein Wunder, denn diese Rolle bot Simone Solga ein großes Spektrum an Möglichkeiten, spielerisch zwischen Fiktion und eigenen politischen Einsichten hin und her zu pendeln, ohne zu privat zu werden, erzählt sie. "Es ist einfacher, mit den Klischees einer Kunstfigur einen ganzen Abend zu arbeiten; es ist viel schwieriger, persönlich zu sein oder ich zu sein und von mir etwas preis zugeben," so Solga, "Aber die Leute wollen auch wissen, was meine ich, Simone Solga, dazu. Zuletzt beruhen der Erfolg und mein Spaß darauf, dass ich auch von mir etwas preisgebe. Ich möchte persönlich sein, aber nicht privat."

Aktuelle Politik ist Bühnenprogramm

Ihre Texte schreibt Simone Solga grundsätzlich selbst und geht auch schwierigen Themen nie aus dem Weg. In ihrem neuen Programm beschäftigt sie sich zum Beispiel ausführlich mit den Auswüchsen von Fremdenfeindlichkeit, der AfD, dem Islam, Altersarmut und zweifelhaften Entwicklungshilfeprojekten in Afrika. Immer sehr aktuell und angriffslustig, aber auch wunderbar komödiantisch und ohne Scheu vor Selbstironie.

Unter den immer noch dünn gesäten politischen Kabarettistinnen in Deutschland ist Simone Solga sicher die vielseitigste. Mühelos füllt sie auch größere Säle. Nicht nur im Westen, sondern ebenso im Osten der Republik, was selbst 30 Jahre nach dem Mauerfall nur wenigen gelingt. Man kann also ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Wunsch, den sie am Ende ihres Programms mit einem Abendgebet gen Himmel schickt, in Erfüllung gehen wird: "Vater unser, oder wer auch immer, ich habe ja leider keinen Schimmer. Hab Mitleid mit mir armem Ferkel, schenk' mir ein Leben nach der Merkel, Amen."

Die Vorstellungen am 12. & 30. Januar 2019 in Aschaffenburg und Erlangen sind bereits ausverkauft. Für die Auftritte im Mai in Gauting und Ansbach sind noch Karten erhältlich.