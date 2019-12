Nachruf zu Lebzeiten: Die Simpsons werden 30 Jahre alt

Ein ehrliches Bild der Familie?

Es geht bei den Simpsons nicht mehr darum, für höhere Werte einzustehen, sondern nur noch darum, sich irgendwie durch den Tag zu wursteln. Mit dieser bodenständigen Betrachtung wurden die Simpson zum Role Model, zum Vorbild für runderneuerte Familienserien wie "Modern Family". Aber die Simpsons hatten auch Vorläufer. Es ist ein klassisches Verfahren der Ironie, von "Don Quichotte" über den "Simplicissimus" bis zur "Blechtrommel", einen kindlichen Helden ins Feld zu schicken, der dann eine Wahrheit aussprechen darf, die sich sonst niemand zu sagen traut. In den USA standen die Simpsons regelmäßig in der Kritik, hier würden den armen, schutzlosen Kindern falsche Werte vermittelt. Wobei wie üblich die Frage sich stellt, was schlimmer sei, die Wirklichkeit oder sie zu zeigen. Trotz aller Anfeindungen läuft die Serie seit 30 Jahren, der Erfolg hat die Serie geschützt. Und jeder mag für sich selbst beantworten, ob in der Übertreibung nicht erst eine tiefe Wahrheit enthalten ist: Wir sind nicht so gut, wie wir gerne wären.

Der Erfinder der Serie ist Matt Groening. Er begann als Comiczeichner. "Life in Hell", in der ein Hase immer wieder am normalen Leben scheitert, was das Leben zwar nicht zur Hölle, aber zu einem Ort der Erniedrigung und Frustration macht. Die Figur Binky hatte schon den typischen einfachen, naiven, funnyhaften Zeichenstrich, den dann alle Produktionen von Groening kennzeichnen. Durch die Strips wurde ein Produzent auf ihn aufmerksam und gewann ihn fürs Fernsehen. Nach einem zweijährigen Vorlauf mit Kurzfilmen in einer anderen Serie bekamen die Simpsons ihren eigenen Platz im Programm.