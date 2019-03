"Die Simpsons"-Macher schmeißen Michael-Jackson-Folge raus

"Die Simpsons", Staffel 3, Folge 1, "Die Geburtstagsüberraschung": Homer Simpson trifft in einer psychiatrischen Klinik auf einen Patienten, der glaubt, der "King of Pop" höchstselbst zu sein. Und tatsächlich: Seine Stimme klingt erstaunlich ähnlich der von Michael Jackson. Lange Zeit war es ein Geheimnis, ob der US-Popstar wirklich die Figur Leon Kompowsky synchronisiert hatte.

Erst 2018 hat Matt Groening, der Schöpfer der Serie, klar gestellt: Der 2009 verstorbene Michael Jackson war ein großer Fan der "Simpsons" und gab tatsächlich seine Stimme für die Figur her. Jetzt wird diese Folge, Nummer 36 von inzwischen weit mehr als 600, für immer aus dem Kanon gestrichen.

Michael-Jackson-Folge der "Simpsons" soll nicht mehr laufen

Die Entscheidung fällten die Macher der "Simpsons" aufgrund der HBO-Dokumentation "Leaving Neverland" über Michael Jackson. Darin berichten zwei Männer, Jackson habe sie als Kinder missbraucht. Ähnliche Vorwürfe hatte Jackson immer bestritten.

"Es fühlt sich ganz klar so an, als sei es das einzig Richtige." James L. Brooks, ausführender Produzent der "Simpons" über die Entscheidung, die Michael-Jackson-Folge zu verbannen

In Großbritannien gibt es inzwischen eine kontroverse Diskussion, die Songs des einstigen "King of Pop" nicht mehr im Radioprogramm der BBC zu spielen. Neue Beweise zu den alten Missbrauchsvorwürfen gegen Jackson liefert "Leaving Neverland" nicht. Michael Jackson wurde 1993 und 2005 mit Vorwürfen konfrontiert. Im ersten Fall zahlte er eine Abfindung in Millionenhöhe, bei einem Prozess wurde er freigesprochen.