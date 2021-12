Die sieben besten Weihnachtsfilme im Free-TV

2. Ein Sack voll Geld

Man kennt das ja: Fragt man Geschwister, Kinder, Nichten, Neffen und Enkel, was sie denn gerne als Geschenk unter dem Christbaum finden würden, fällt ihnen oft nichts ein, außer den ganz teuren Dingen. Dann bietet sich als Lösung ein schlichter Umschlag mit ein wenig Geld an. Tja. Gleich um einen ganzen "Sack voll Geld" (2002) geht es in der oft unterschätzten Weihnachts-TV-Komödie von Hajo Gies. Der Regisseur studierte von 1965 bis 1968 nicht nur Soziologie in Frankfurt am Main bei keinem Geringeren als Theodor W. Adorno, sondern erfand (nicht weniger sensationell) Anfang der 80er Jahre gemeinsam mit Bernd Schwamm auch die Kultfigur Horst Schimanski. Gies ist ein Könner – und schaffte es immer wieder, auch mittelmäßige Drehbücher zu veredeln. Bei "Ein Sack voll Geld" vor allem durch eine erhöhte Schlagzahl. Tempo! Wolfgang Stumph, der berühmte Sachse und ehemalige DDR-Kabarettist, spielt einen Zusteller, der im beschaulichen Meißen die Weihnachtspakete ausliefert und plötzlich einen Sack voll Geld findet. Den hat nicht der Weihnachtsmann in seinem Postwagen deponiert, sondern zwei Bankräuber auf der Flucht haben ihn dort in der Not zurückgelassen. Bevor Weihnachten gefeiert werden kann, geht es also drunter und drüber – am Ende siegt die Gerechtigkeit. Schöne Bescherung!

3. Prinzessin Fantaghirò

Das dänische Model Brigitte Nielsen gilt als eine der schlechtesten Schauspielerinnen der Welt. Mehrfach wurde sie für die Goldene Himbeere nominiert, den absoluten Negativ-Preis für unterirdische Darstellungen. In die Auswahl gelangten schon ihre ersten beiden Rollen – in den Actionfilmen "Red Sonja" (1985, mit Arnold Schwarzenegger) und, noch im selben Jahr, in "Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts" an der Seite von Sylvester Stallone (mit dem sie von 1985 bis 87 eine schwierige Ehe führte). Einer ihrer wenigen Erfolge war die Rolle der schwarzen Hexe in der italienischen Märchen-TV-Serie "Prinzessin Fantaghirò". Im Mittelpunkt der Retro-Fantasy steht die rebellische Tochter eines kriegerischen Königs (Alessandra Martines & Mario Adorf). Sie widersetzt sich der Heirat und wird verstoßen. Als mutige Heldin zieht sie fortan in den Kampf gegen das Böse. Für die Millennials gehörte die Reihe um die Prinzessin zu den prägenden TV-Erlebnissen. In den 90er Jahren lief "Fantaghirò" im Dezember immer auf SAT1 rauf und runter. Zu Weihnachten gehört die Serie also gefühlt einfach dazu, obwohl thematisch jeglicher Bezug zum Fest der Liebe fehlt (wie auch bei "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"). Dieses Jahr ist "Prinzessin Fantaghirò" auf ZDFneo zu sehen.

Brigitte Nielsen spielt übrigens nicht viel besser als in ihren schlechten Filmen, aber in der trashigen Serie fällt das an der Seite des ersten Bondgirls Ursula Andress sowie von Horst Buchholz und Angela Molina nicht weiter auf.

4. Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel

Kurz gesagt: Weihnachten ist inzwischen vor allem ein Fest des Konsums. Eine Zeit mit starker materieller Komponente. Und es gibt Weihnachtsmänner, die das Fest ziemlich uneingeschränkt profitorientiert sehen. Ein solcher ist Waldemar Wilhelm Wichteltod (gespielt vom kürzlich gestorbenen Volker Lechtenbrink), der böse Herrscher über die Weihnachtswelt. Anderen Weihnachtsmännern sagt er: Geschenke nur noch gegen Geld! Kein Grund zur Besorgnis: Natürlich gibt es auch einen guten Weihnachtsmann, Niklas Julebukk (Alexander Scheer), sowie ein paar Kinder, die ihm helfen, den Zauber des Festes zu erhalten. Ausgedacht hat sich das alles die Kinderbuchautorin Cornelia Funke. Ihr gleichnamiger Roman erschien 1994, und wurde seitdem zweimal verfilmt sowie zu einem Stück der Augsburger Puppenkiste gemacht.

Die Jury der Deutschen Film- und Medienbewertung FBW urteilte über den Film von Oliver Dieckmann: "Entzückende Einfälle, liebenswerte Figuren und eine spritzige Romanvorlage von Cornelia Funke sorgen für gute Stimmung pünktlich zur Adventszeit. (…) Der Betrachter mit einer gewissen Literatur- und Filmerfahrung fühlt sich partiell an Hänsel und Gretel oder Die Schneekönigin, sicher auch ein wenig an MOMO erinnert. All dies macht den Film für jüngere Schulkinder zu einem Erlebnis, des Ansehens wert."

