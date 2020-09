Die Schweizer Elektropop-Pioniere Yello bleiben sich treu

Mit „Point“ servieren die Schweizer Pioniere des Elektro-Pop zwölf Klangcollagen aus Versatzstücken von Funk, Blues, Jazz, Soul und Dub. Mit viel Groove, wahnwitzigen Effekten, teilweise organischen Instrumenten wie Orgel oder Posaune - aber auch avantgardistischen Momenten. Etwa in der Single "Waba Duba". Die entstand mit Hilfe einer App, die Boris Blank mit schwedischen Programmierern entwickelt hat.

Afrikanischer App Sound

Der Klang wird als phonetisch afrikanisch beschrieben. Boris Blank erzählt: "Es gibt es dieses lustige Gerät, das heißt Yellofier und da kannst du aufnehmen z.B. – ich mach das mal vor - es heißt: Waba Duba, Waba Duba, Waba Duba. Jetzt kann ich auf eine Seite gehen, und kann das so einsetzen- das Waba Duba in rhythmischer Reihenfolge durch einen Sequenzer. Und dann kann man noch ein bisschen Hall draufgeben. So ist "Waba Duba" entstanden. Und es macht Sinn: Es ist Rhythmus, es ist in der Natur von Yello."