Wie der Klett-Cotta Verlag heute mitteilte, ist gestern die Schrifstellerin Brigitte Kronauer gestorben. Die Wahlhamburgerin und Büchnerpreisträgerin des Jahres 2005 wurde 1940 in Essen geboren. Brigitte Kronauer debütierte mit 40 Jahren mit dem Roman "Frau Mühlenbeck im Gehäus". Von da an gehörte sie zu den herausragenden Schriftsteller*innen ihrer Generation. Ein Nachruf von Knut Cordsen.

"Für mich ist das Schreiben nur dann interessant, wenn ich das mache, was mir vorschwebt, was meine Überzeugung von Literatur ist", sagte Brigitte Kronauer einmal in einem Interview mit dem BR: "Nur so einfach ist es auch nicht: Man wird natürlich dafür bestraft. Ich merke schon, dass nur in Ausnahmefällen zu mir das Publikum in riesigen Scharen strömt, das sind dann glückliche Momente. Oder ich bemerke durchaus auch, dass meine Schreibweise gelegentlich – zu meiner Betrübnis eigentlich – als elitär bezeichnet wird oder als überziseliert oder so’n Quatsch – ich könnte Ihnen dann Stellen zeigen, wo Sie merken, dass ich allenfalls mit solchen Möglichkeiten arbeite, die dann aber konterkariert werden bei mir. Also ich werde im Nachhinein gelegentlich dafür bestraft, aber ich werde auch belohnt – dadurch, dass ich von Leuten, die meine Bücher gelesen haben, einen Zuspruch bekomme, der mir dann zeigt, dass ich verstanden werden kann."

Romane, für die man Zeit braucht, aber reich belohnt wird

Für die Romane der Georg-Büchner-Preisträgerin Brigitte Kronauer braucht man Zeit. Sie folgen gerade nicht dem gängigen Muster, das sich erschöpft in Plattitüden wie "plot, drive, crime, sex, suspense" – eine Schreibpraxis, die sie mit Robert Musil als "primitive Epik" brandmarkte. Ihr Erzählton ist eigenwillig, mutet, um es mit einigen Worten aus ihrem Roman „Teufelsbrück“ auszudrücken, gerne „grimmsmärchenhaft“ an. Ihre Romane versammeln "allerlei Stillebenschnickschnack", ja: "in Honig gerollte Schnuckereien". Mit Romanen wie "Teufelsbrück" oder "Verlangen nach Musik und Gebirge“" "Gewäsch und Gewimmel" oder "Frau Mühlenbeck im Gehäus" (ihr Debüt 1980) befriedigte sie nicht "Unterhaltungs- und Lebenshilfewünsche".

Es war eine schöne Geste, dass sie zu ihrem 70. Geburtstag 2010 einen Essayband über ihre Lieblingsautoren, ihre "Favoriten" vorlegte. Ein Buch, das ihr Verständnis von Literatur untermauerte: Knut Hamsun, William Carlos Williams, Robert Walser, auch Zeitgenossen wie Marieluise Scherer und Eckard Henscheid werden darin von ihr gewürdigt - und das heißt genau gelesen. Im Gespräch darüber sagte sie damals: "Ich glaube schon, es würde einer Reihe jüngerer Autoren gut tun, sich nicht nur bei den gerade kurrenten Kollegen zu informieren, sondern auch mal Bücher älterer Kollegen zu lesen. Ich habe aber vielleicht mindestens ebenso im Auge gehabt, dass jetzt jeder, der einen Satz schreiben kann, meint ein Buch draus werden zu lassen. Gucken Sie sich doch mal die Reklamen zur Buchmesse an. Da werden dann aufgeführt die Autoren, die da alle lesen werden. Und ich glaube, allenfalls zehn Prozent davon sind im strengen Sinne Belletristik-Autoren, das andere sind Fußballer und Fernsehstars und Moderatoren und Politiker und Sänger – also Leute, die aber alle plötzlich auch in den Feuilletons als Autoren gewürdigt werden. Und ich glaube schon, dass das auf die Dauer die Vorstellung davon, was Literatur eigentlich ist, wie sie z.B. ein Kafka geschrieben hat, um mal einen Autor des 20. Jahrhunderts zu nennen, oder ein James Joyce, eine Virginia Woolf, dass das damit überhaupt nichts mehr zu tun hat. Diese Literatur wird auch überhaupt nicht mehr verstanden, wenn der Begriff von Buch und Literatur dermaßen vulgarisiert wird."

Brigitte Kronauer, die Lektüreanstiferin

Um Virginia Woolf leicht abzuwandeln, die vom "gewöhnlichen Leser" sprach: Brigitte Kronauer war eine aufmerksame Leserin, eine Lektüreanstifterin. Sie war einmal Lehrerin. Anfang der 1970er-Jahre entschied sie sich, den Beruf der freien Schriftstellerin zu ergreifen. In Hamburgs Altem Land lebte sie bis zuletzt. Und ermunterte dazu, sich nicht abschrecken zu lassen von jenen "Majestäten" der Weltliteratur, vor deren schwierigen Werken man laut Arthur Schopenhauer mitunter wie vor königlichen Gelassen antichambriert und - übertragen gesprochen - mehrmals um Einlass bittet, um Zugang erst nach mehreren Anläufen gewährt zu bekommen.

Hat man sich aber mal einen Zugang verschafft, wird man reich belohnt, ja: Man wird beschenkt. "Ganz aktuell ist für mich Wilhelm Raabe", so Brigitte Kronauer im BR-Interview 2010: "Der war für mich immer so ein langweiliger, braver, biederer Autor, vielleicht durch dieses lange A. Man ist da ja bei jemandem, den man zunächst nicht gelesen hat, durch merkwürdige Assoziationen bestimmt, und dann habe ich mit der ‚Sperlingsgasse’ unglücklicherweise angefangen, die hat mir überhaupt nicht gefallen, die habe ich dann beiseitegelegt. Ich hatte diese Erfahrung ja schon mal gemacht bei Joseph Conrad, dass man aber einen zweiten Anlauf wagen muss, und der ist dann passiert mit den hochempfehlenswerten ‚Akten des Vogelsangs’, und da war ich dann sofort begeistert und merkte. Das ist einer der Autoren, wo dir im Grunde genommen so das Herz stockt, wenn du die liest, und ich habe dann alles gelesen, was ich von Raabe kriegen konnte, und gerade bezogen auf Raabe habe ich dann gemerkt, dass sich immer mehr Leute als geheime intensive Raabe-Liebhaber gezeigt haben und das hat mich dann wieder gefreut – durchaus nicht nur ältere Leute, sondern auch junge. Also von Literatur wirklich angezündet zu werden, das hat wahrscheinlich immer nur wenige Leute betroffen, aber es ist nichts ausgestorben."

Den Leser anzuzünden, das vermochte die nun im Alter von 78 Jahren verstorbene Autorin auch immer wieder mit ihren Romanen. In guter Erinnerung bleibt ihre Dankesrede bei Entgegennahme des Jean-Paul-Preises in München 2011: Brigitte Kronauer machte damals klar, was sie am Verfasser des "Siebenkäs" so schätzt: "Das Feuerwerk und die Fontänen seiner Sprache", seinen "stets auf der Lauer liegenden, plötzlich hervorzuckenden Witz" und die "humoristisch glühenden Karfunkelsteine" in seiner Prosa. Aber eben auch seine Schilderungen von Augenblicken des Verlorenseins, von "Zuständen des ausgestorbenen Herzens". Weiter sagte sie: "So ist auch in seinen Scherzen das Werk Jean Pauls eine ruhelose Himmelsstürmerei samt Anfechtungen und Abstürzen und immer neu erkämpften Aufschwüngen."

In wenigen Tagen, am 9. August erscheinen Brigitte Kronauers letzte Romangeschichten nun posthum unter dem Titel "Das Schöne, Schäbige, Schwankende" im Verlag Klett-Cotta, der sie von Anfang an verlegt hat.