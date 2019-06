Die schlichte Basilika auf dem Petersberg bei Dachau

Eine besondere Wirkung hat der Innenraum der Basilika aufgrund seiner Einfachheit: Mal kein barocker Schmuck, nur schnörkellose Steinsäulen und Rundbögen. In der Apsis, also im Altarraum, erzählen mittelalterliche Wandmalereien Abschnitte aus den Heiligengeschichten um Petrus und Paulus, die laut Legende beide in Rom unter Kaiser Nero den Märtyrertod erlitten.

Aber auch an sich sei der Petersberg ein Ort der Geschichte, meint Josef Mayer: Früher Keltenheiligtum, später Römerheiligtum, dann eine Burg und jetzt die Heilige Stätte auf dem Berge, die Basilika am Petersberg. "Ich begegne der Geschichte vieler Menschen mit Höhepunkten und Tiefpunkten – all das hat hier in diesem Raum seinen Platz. Und diese Steine könnten Geschichten erzählen – hunderte."

Kultur- und Bildungsstätte am Petersberg

Heute dient der Petersberg auch als Tagungs- und Bildungsstätte der katholischen Landvolkbewegung. In der Basilika finden regelmäßig Konzerte statt. Und: Auf dem Petersberg kreuzen sich verschiedene Wanderwege. Etwa der Sieben-Klöster-Wanderweg zwischen Dachau und Aichach. Als Radlweg angelegt, führt er beispielsweise auch über die Klöster Indersdorf und Altomünster. Dorthin führt vom Petersberg aus auch ein meditativer Wanderweg. Beim Gehen von einem geschichtsträchtigen Ort zum Nächsten geht’s da vor allem um’s "In-Sich-Gehen" und Ankommen bei sich selbst.