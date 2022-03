"Die scheinen uns ähnlich": Debatte über Medien-Rassismus

Der Moderator Peter Dobbie von "Al Jazeera" wird mit den Worten zitiert: "Es berührt, wenn man sie betrachtet, dass sie ihrer Kleidung nach zu urteilen wohlhabend sind. Ich möchte sagen, Mittelschicht-Leute. Das sind keine offensichtlichen Flüchtlinge, die nur noch weg wollen aus den Gegenden im Nahen Osten, in denen der Krieg tobt. Das sind keine Leute, die versuchen, aus nordafrikanischen Regionen abzuhauen. Sie sehen wie durchschnittliche europäische Familien aus, die nebenan wohnen könnten."

Philippe Corbé vom Sender BFM-TV soll gesagt haben: "Wir reden hier nicht über Syrier, die dem Bombardement der Regierung, das von Putin unterstützt wird, entkommen wollen, wir reden über Europäer, die in Autos wie unseren kommen, um ihr Leben zu retten."

In der britischen BBC sagte ein ukrainischer Staatsanwalt, er sei deshalb so betroffen, weil er "europäische Flüchtlinge" sehe, die "blaue Augen und blonde Haare" hätten und "täglich gemordet" würden. Der Interviewer widersprach dieser Formulierung nicht, sondern sagte nur: "Ich verstehe und respektiere ihre Gefühle."

Ist Krieg in manchen Regionen "normal"?

In der "Los Angeles Times" wird der bulgarische Ministerpräsident Kiril Petkov (41) zitiert: "Das sind nicht die Flüchtlinge, die wir gewohnt sind. Das sind Europäer, intelligente, gebildete Leute, einige sogar IT-Programmierer, das ist nicht die übliche Flüchtlingswelle mit Leuten von unbekannter Vergangenheit. Vor denen fürchtet sich kein europäisches Land."

Zu solchen Äußerungen schreibt die Arab and Middle Eastern Journalists Association (AMEJA), sie verurteile jede "rassistische und orientalisierende" Unterstellung, wonach der jeweilige Wohlstand eines Landes Gradmesser für Konfliktanfälligkeit sei: "Die Art Kommentierung spiegelt die allgegenwärtige Mentalität des westlichen Journalismus, Tragödien auf Teile der Welt zu beschränken, wie dem Nahen Osten, Afrika, Südasien und Südamerika. Es entmenschlicht und relativiert ihre Kriegserfahrungen als etwas Normales und Erwartbares."

"Opfer sind überall in der Welt gleich entsetzlich"

Nachrichtenredaktionen sollten mit solchen Vergleichen nicht die Bedeutung von Konflikten einordnen oder den einen mit dem anderen Krieg rechtfertigen: "Zivile Opfer und Vertreibungen sind in anderen Ländern ebenso entsetzlich wie in der Ukraine." Die AEMJA erklärte sich solidarisch mit Zivilisten in aller Welt, die unter militärischen Konflikten litten. Berichterstatter in aller Welt werden aufgefordert, ihre "amerika- und europazentrierten Vorurteile" hinter sich zu lassen. Die trügen nur dazu bei, Klischees zu bestärken und Zuschauer in die Irre zu führen.

Medienkritikerin Lorraine Ali von der "Los Angeles Times" schreibt, die Debatte über Rassismus in der Kriegsberichterstattung sei keineswegs neu. Im Afghanistan-Konflikt sei unterschwellig die Botschaft rüber gekommen, der Westen müsse die "Wilden vor sich selbst" beschützen. Und kaum ein US-Journalist habe mitbekommen, wie modern die irakische Hauptstadt Bagdad vor dem Angriff im Jahr 2003 gewesen sei.

Experte: "Nachbarn helfen Nachbarn" reicht nicht

Moustafa Bayoumi, der an der City of New York Universität lehrt und das Buch "How Does It Feel To Be a Problem? Being Young and Arab in America" geschrieben hat, verwies im britischen "Guardian" mit dem Blick auf Afghanistan und den Nahen Osten darauf, dass es "immer leichter" sei, den Opfer von fremden Aggressoren beizustehen als den Opfer "unserer eigenen Politik".

Es sei zwar naheliegend, wenn "Nachbarn ihren Nachbarn helfen", allerdings nicht wirklich ausreichend: "Wenn wir mit unserer Zuneigung nur diejenigen willkommen heißen, die wie wir aussehen oder wie wir beten, dann sind wir auf dem besten Wege, dem engstirnigen, dummen Nationalismus nachzueifern, den Krieg als erstes hervorbringen.