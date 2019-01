"Die Schatten der Wüste": Interview mit Franziska Schönenberger

"Amma und Appa" hieß der Film, den Franziska Schönenberger aus Bayern und Jayakrishnan Supramanian aus Südindien gedreht haben. Über ihre eigene Beziehung und vor allem das kulturelle Abtasten der jeweiligen Elternpaare. Mittlerweile sind Schönenberger und Brahman miteinander verheiratet und haben wieder einen Film zusammen gedreht. Diesmal keine warmherzige Familiengeschichte, sondern eine mit tragischem Potenzial. "Die Schatten der Wüste" ist eine persönliche Spurensuche über das ungeklärte Schicksal eines Familienmitglieds, Baskaran, der als Wanderarbeiter in Dubai ums Leben gekommen ist. Barbara Knopf hat mit der Regisseurin über den Film gesprochen.

Barbara Knopf: Franziska Schönenberger, eines der ersten Bilder zeigt in der bleichen Sandwüste einen großen allein stehenden grünen Baum, von dem Krähen auffliegen. Es ist fast so, als ob diese die Antwort wüssten auf die Frage nach dem Schicksal dieses Wanderarbeiters. Denn die Hintergründe seines Todes sind nicht geklärt: Selbstmord lautet die offizielle Todesursache. Mord glaubt die Familie. Der Film ist eine behutsame Recherche, das herauszufinden.

Franziska Schönenberger: Ja, während wir diesen Film gemacht haben, hat sich für uns immer wieder die Theorie geändert, was mit ihm passiert sein könnte. Meine Schwiegermutter hat angerufen und gesagt: 'Deine Cousine ist völlig verzweifelt. Ihr Mann wird vermisst, in Dubai.' Schließlich ist dann der Körper in einer Leichenhalle gefunden worden und dann hat es sechs Monate gedauert, bis die Leiche zurückkam. Und so sind wir losgezogen und waren nicht sicher, was dann am Ende rauskommt.

Es ist ja auch ein sehr behutsames Vortasten in diesem Film. Erstmal geben Sie auch Einblicke in das Leben in Südindien, in den Alltag der Cousine ihres Mannes, die zwei Kinder aufziehen muss, Zwillinge. Der Vater hat sich aufgemacht, um den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen.

Die Situation hat mich extrem traurig gemacht, diese Strukturen, dass sie auf dieses männliche Oberhaupt hören muss – das hat uns auch als Filmemacher extreme Probleme bereitet. Zuerst war die Familie von ihr sehr unterstützend, und mitten im Film war es so, dass das Dorf und die Familie gesagt haben: 'Ihr filmt zu viel mit den Kindern, und vor allem für das Mädchen geht das nicht, wir finden für sie nachher keinen Mann mehr'. Und dann hat auf einmal Sundari gesagt: 'Ich möchte nicht mehr, dass ihr diesen Film macht'. Das war schon schwierig.

Sie haben sich dann aber in konzentrischen Kreisen immer weiter bewegt: Von den Familienmitgliedern hin zu Freunden, Dorfbewohnern, auch Kollegen sozusagen, ehemaligen Wanderarbeitern, die zurückgekommen sind und auch zu Menschenrechtsaktivisten. Denn Baskarans Fall ist ja kein Einzelfall, sondern eigentlich symptomatisch für dieses Kafala System. Wie funktioniert das System?

Das Kafala-System funktioniert grundsätzlich so: Die Firmen werben Leute in Indien an, da gibt es dann Arbeitsvermittler, die das Visum besorgen. Und dann darf derjenige, der da einreist, nur für diesen Arbeitgeber arbeiten. Die Arbeitgeber nehmen den Arbeitern dann die Pässe ab und die Menschen arbeiten im ersten Jahr erstmal nur, um überhaupt die Schulden zurückzuzahlen. Baskaran hat nicht genug verdient und sich dann selbstständig gemacht. Das heißt, er ist untergetaucht und einer von den Schwarzarbeitern, von den Illegalen geworden. Das Grausamste an diesem System ist die Entfremdung dieser Männer. Die haben eine ganze Generation Kinder, die von ihren Vätern entfremdet sind. Mein Mann hat das mal verglichen mit Soldaten im Krieg, die entweder verletzt an Leib und Seele zurückkommen oder gar nicht mehr.

Die Recherchen haben Sie ja dann auch nach Dubai geführt, nämlich in die Straßen jenseits der Luxustürme, in die Baracken von den Arbeitern, die diese Türme errichten. Ein bisschen erinnert das an Brecht: "Die im Dunkeln sieht man nicht" - aber Sie haben sie ja aufgespürt. War das schwierig?

Ich muss sagen, die Lorbeeren gehen an meinen Mann. Für mich und den libanesischen Kameramann war es eigentlich nicht möglich - wir sind da relativ vorsichtig gelandet, aber wir haben dann festgestellt: Sogar wenn man nur vor der burj khalifa steht und nur ein Foto davon machen will, sofort Security. Leute sagen: keine Stative! Mein Mann hatte Kontakt zu einem Fernsehjournalisten, der in Indien eine Sendung hat, die nach Vermissten am Persischen Golf sucht. Der hat ihm sehr geholfen und einer dieser Wanderarbeiter von der Selbsthilfegruppe. Er hat sich dann quasi selber als Arbeiter verkleidet, hat seine Brille abgenommen und ist dann losgezogen mit dem einen und hat gesagt: Ich bin der Cousin. Die Brille ist immer ein Zeichen dafür, dass man gebildet ist, die Arbeiter sind meistens nicht so lange in die Schule gegangen, sie können nicht lesen und schreiben.

Hat er dann mit einer kleinen Kamera gefilmt, mit dem Handy?

Mit dem Fotoapparat.

Letztlich bleiben über das konkrete Schicksal viele Leerstellen. Sie erfahren sehr viel über diese Strukturen der Ausbeutung, aber das, was mit Baskaran passiert ist, bleibt in einem dunklen Labyrinth und kann nur durch kurze Comic-Filme ausgemalt, ausgedeutet werden.

Also: Sundari wollte den Film eigentlich nie sehen bis heute, und das Schöne war, sie hat dann erzählt, dass ihr Baskarans Geist im Traum erschienen ist und sich bei ihr entschuldigt hat, dass er sie und die Kinder zurückgelassen hat und dass er das alles fürs Geld aufs Spiel gesetzt hat. Sie glaubt jetzt – und hat ein bisschen Frieden damit gemacht -, dass es vielleicht doch Selbstmord gewesen sein könnte.

Das ist offensichtlich ein schwieriges Thema. Man hatte das Gefühl, dass es für die Familie wichtiger war, es als Mord darzustellen, weil scheinbar der Selbstmord schambesetzt ist.

Ja, es ist jetzt nicht so wie im Christentum, dass im Hinduismus Selbstmord irgendwie verhindert, dass man in den Himmel kommt. Für die Witwe war es vor allem schlimm, weil sie das Gefühl hatte, der hat mich und die Kinder zurückgelassen. Wie geht man mit sowas um? Für sie war das unglaublich schwierig, glaube ich. Für uns auch. Zu glauben: Hat der sich jetzt umgebracht? Aber als wir in Dubai die Situation gesehen haben, das war wirklich so psychisch frustrierend...

... dass es nachvollziehbar war?

Ja.

Sundari zeigt ihren Schmerz und ihr Leid, fand ich, vergleichsweise offen für diese Kultur, oder? Sie weint, man sieht ihr das Leid ins Gesicht geschrieben. Nach einiger Zeit lacht sie aber auch viel.

Ja, das fand ich sehr erstaunlich. Es gibt auch eine zweite Protagonistin, die lacht während sie davon erzählt, dass sie ihren Mann gefunden hat, als er sich erhängt hat. Ich habe festgestellt, dass diese Frauen sehr viel Trauer in sich tragen, aber dass sie sich angesichts dieser Aufmerksamkeit, die sie bekommen, auch irgendwie schämen. Das führt zu einem Lächeln und einer Schwierigkeit, über die eigenen Gefühle zu reden.

"Die Schatten der Wüste". Der Film von Franziska Schönenberger und Jayakrishnan Subramanian ist ab heute im Kino zu sehen. Und übrigens gibt es zum gleichen Thema auch eine vierteilige Radiodoku: "Tod in Dubai - Leben und Sterben eines Wanderarbeiter“, abzurufen in der Mediathek und als BR-Podcast.