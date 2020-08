"Die Rüden": Sozialexperiment und Gefängnisdrama

Sabine Winterfeldt stieß zufällig auf die Hundetherapeutin Nadine Matthews – und beschloss gemeinsam mit der Regisseurin Connie Walther das Spielfilmprojekt "Die Rüden" umzusetzen. In der Betonarena des Films treffen sogenannte unvermittelbare Hunde aus Tierheimen und echte Straftäter zusammen. Sowohl die Hunde als auch die Gefängnisinsassen haben Gewaltbiografien. "Also, ich komme ursprünglich aus der sozialen Arbeit – die Kombination Mensch/Hund habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ein direktes Vorgängerprojekt gab es mit Jugendlichen und Tierheimhunden. Und wir haben das dann tatsächlich auch im Knast umgesetzt. Im echten Knast. Mit anderen Jungs und anderen Hunden. Das ist alles so passiert", sagt Matthews.

Gewalttäter zu langjährigen Haftstrafen verurteilt

Die Jungs, von denen sie spricht, sind im Film vier Gewalttäter, die Strafen von fünf bis acht Jahren abgesessen haben und schon während des Vollzugs mit Theaterprojekten begannen. Für Ibrahim Al-Khalil bietet "Die Rüden" die Möglichkeit, auf größere gesellschaftlich-politische Zusammenhänge aufmerksam zu machen:

"Für jeden einzelnen von uns gibt es andere Gründe, warum er an diesem Projekt teilgenommen hat. Ich möchte eine bestimmte Zielgruppe erreichen, Menschen, die in der Medienwelt arbeiten, um einmal meine Situation zu thematisieren", sagt Ibrahim Al-Khalil. Er kam als Säugling nach Berlin, mit sechs Monaten, aus Palästina. Er ist ein ungeklärter Staatsbürger, hat eine Duldung und ist staatenlos. Er darf das Land Berlin nicht verlassen, darf nicht arbeiten, nicht studieren. "Und jeder Arbeitgeber macht sich strafbar, wenn er mich einstellt. Ich bin der Meinung, wenn man einen Menschen vorbereiten möchte auf die Freiheit, dann ist es das Allermindeste, ihm die Arbeit zu ermöglichen, damit er sich bewegen kann."

Al-Khalil hat nach seiner Entlassung in sozialen Projekten mit straffälligen Jugendlichen gearbeitet und spielt unentgeltlich in Filmen und Theaterstücken mit. An seiner Lage hat das aber nichts geändert. Als gebürtiger Palästinenser kann er einerseits nicht abgeschoben werden, weil seine Heimat als Staat nicht anerkannt ist – und andererseits bekommt er keinen offiziellen Aufenthaltsstatus.

Diese Ebene absurder Gesetzeslücken schwingt in dem aufsehenerregenden Film mit, wird aber nie konkret thematisiert. Die Gewalttherapeutin Sabine Winterfeldt hofft, dass durch "Die Rüden" endlich eine gesellschaftliche Diskussion in Schwung kommt: "Es wird sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass Leute in diesem System Gefängnis soziale Trainings mitmachen – und irgendwann merkt man, dass es in so einem Fall völlig absurd ist. Die bestehen 1.000 Sachen – und dann geht es darum, sie zu resozialisieren. Ich fühle mich dann irgendwann verarscht, weil ich merke: Wir haben alles richtig gemacht, und dann kommen die raus, und dann gehen die zum Arbeitsamt und sagen, wir haben es jetzt verstanden, wir wollen jetzt Steuern zahlen – und das dürfen die gar nicht. Und das finde ich einfach nur zum Kotzen."