Die Rolling Stones: Teufelsanbeter oder gläubige Christen?

Volles Haar, drahtige Körper und scheinbar niemals müde: Seit knapp 60 Jahren rockten die Rolling Stones - zuletzt Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood und eben auch Charlie Watts - die Bühnen der Welt. Jetzt ist der Schlagzeuger im Alter von 80 Jahren gestorben.

Gegründet Anfang der 60er Jahre sahen viele Eltern in den Musikern eine Gefahr für ihre Kinder. Sie würden die öffentliche Ordnung gefährden und die Jugend verderben. Sexuelle Ausschweifungen, antiautoritäres Aufbegehren, Alkohol- und Drogenexzesse bestätigten das Bild vieler Erwachsenen vom schlechten Einfluss der Stones.

Stones wurde "Bund mit dem Teufel" nachgesagt

Obwohl den Stones immer wieder ein "Bund mit dem Teufel" nachgesagt worden war, finden sich in den Liedtexten erstaunlich viele religiöse Bezüge. Die Mitglieder der Rolling Stones kamen aus klassischen englischen Arbeiterfamilien, aufgewachsen in der anglikanischen Kirche. "Aber so wirklich ernst genommen haben sie das nicht", meint Renardo Schlegelmilch, Autor des Buches "If you believe - Religion in Rock- und Popmusik".

Im Jugendalter haben sich die Stones in den 50er und 60er Jahren getreu dem Zeitgeist von der Religion distanziert. Mick Jagger ist anglikanisch aufgewachsen, später dann aber für seine Frau katholisch geworden. "Er hat sich eine Zeit lang aber auch für den Buddhismus interessiert und in den vergangenen Jahren in Interviews zeigte er sich immer wieder vom Atheismus überzeugt", weiß Schlegelmilch.

Einfluss von Blues, Gospel und Spirituals

Das zeigt, dass sich die Rolling Stones immer wieder mit Religion und Glaube auseinandergesetzt haben. "Die Stones unterscheiden sich zum Beispiel von den Beatles dadurch, dass sie stark vom amerikanischen Blues beeinflusst sind, der ursprünglich auf den Gospels und Spirituals der schwarzen Sklaven basiert", erklärt Schlegelmilch. Diese seien immer auch geprägt von religiösen Themen.

Das Lied "Sympathy for the devil" zu betrachten, sei besonders spannend, so Schlegelmilch. Empörte Eltern hätten ihren Kindern damals vorgeworfen, Teufelsanbeter-Musik zu hören. "Dabei ist der Text vollkommen harmlos. Sympathy heißt im Englischen nicht sympathisieren, sondern Mitleid", korrigiert der Buchautor.

Stones hegen keine Sympathien, sondern Mitleid mit dem Teufel

Die Stones hegten keine Sympathien sondern Mitleid mit dem Teufel. In "Sympathy for the devil" werde die gesamte Menschheitsgeschichte aus Sicht des Teufels erzählt. "Ich habe Jesus zum Zweifeln gebracht, Pontius Pilatus sein Urteil sprechen lassen, aber auch John F. Kennedy ermordet und den Zweiten Weltkrieg entfacht", zitiert Schlegelmilch aus dem Songtext. Außerdem sei der Teufel nur eine bildliche Darstellung für das Böse in der Welt. "Es geht ja nicht nur um den Teufel, sondern um den Einfluss des Bösen in der Weltgeschichte und, dass jeder zum Handlanger des Bösen werden kann", sagt Thomas Georg Werner, Theologe und Autor.

Und er verweist auf das Album "Bridges to Babylon" ("Brücken nach Babylon"). In dem Song "Saint of me" werde die eigene Unzulänglichkeit der Bekehrung des Paulus, dem heiligen Augustinus und dem Märtyrertod von Johannes des Täufers entgegengestellt. Das Fazit: "You'll never make a saint of me" ("Du machst aus mir nie einen Heiligen"). Aber Werner verweist auch auf eine weitere Textstelle: "Well I do believe in miracles and I want to save my soul" ("Ich glaube wirklich an Wunder und will meine Seele retten").

Doch nicht jeder scheint die Texte der Stones richtig zu verstehen, wie Schlegelmilch anhand von "Sympathy for the devil" erklärt: 1969 habe ein verwirrter Fan unter Drogeneinfluss bei einem Stones-Konzert während des Liedes einen Sicherheitsmann erstochen. "Gerade dieser Moment gilt heutzutage auch als der symbolische Augenblick, als 1969 in der Musik die friedliche, unschuldige Hippie-Ära tatsächlich zu Ende gegangen ist", reflektiert Renardo Schlegelmilch.