Nicht mehr als ein "toller Instagram-Moment"

Ich hatte mit einer langen Schlange gerechnet: der einzige Stones-Laden der Welt, diese Woche erst eröffnet, mitten in London Zoo, auf der Carnaby Street, der Heimat des britischen Rock 'n' Roll – und dann war ich einer von drei Leuten im Laden. Keine Schlange, keine Groupies, keine dröhnende, laute Musik. Sauber und aufgeräumt ist es im Geschäft der Rocklegenden. Natürlich läuft hier Stones Musik. Auf einer großen Leinwand gibt es Videos von Live-Auftritten vor hunderttausenden Menschen. Es gibt die Stones-Zunge als große rote Skulptur am Eingang. Textzeilen stehen in Rot auf dem Glasboden, durch den man in den Keller sehen kann. Vor allem aber gibt es im Keller und im Erdgeschoss das Eine: "Merchandise".

Vor allem teure Fanartikel

Also Gegenstände, auf die das Stones Logo gedruckt wurde. T-Shirts für umgerechnet 40 Euro, Handyhüllen für 18 Euro, Regenschirme, 30 Euro, Atemschutzmasken, 28 Euro und Babystrampler für umgerechnet 22 Euro. Der Rubel rollt bei den Rolling Stones. OK, jede Band verkauft heute Merchandise, also Fanartikel, aber hier gibt es nichts, was ich nicht auch im Internet kaufen kann. Warum also dieser Laden?