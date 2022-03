Die Rolle der ukrainisch-orthodoxen Kirchen in Putins Krieg

Sie heißen fast gleich. Die eine Institution nennt sich "Orthodoxe Kirche der Ukraine", die andere "Ukrainisch-Orthodoxe Kirche" - mit dem alles erklärenden Zusatz "Moskauer Patriarchats". Was den Glauben und Ritus der Gottesdienste angeht, sind sie auch fast identisch. Aber es geht um das Gesellschaftsbild. Da spätestens ende die Gemeinsamkeit, sagt die Theologin Regina Elsner.

Zwei Kirchen - zwei Weltbilder

Die jüngere der beiden, die Orthodoxe Kirche der Ukraine sei sehr weltoffen, so die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien. Sie habe "sehr progressive Ansichten zum Umweltschutz, zum Umgang mit Menschenrechten". Die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört, sei in dieser Hinsicht eher konservativ, eher traditionalistisch.

Anruf in der Ukraine, bei Oleg Bortnyk. Er ist eine Art Außenamtssprecher eben dieser Kirche Moskauer Patriarchats. Die erste Frage in diesen Tagen, wie es ihm geht, beantwortet er positiv. Er wohnt in einem Dorf 30 Kilometer östlich von Kiew. Hier sei es zum Glück ruhig, sagt er. "Viel schlimmer ist es nördlich von Kiew und westlich von Kiew."

Metropolit Onufri: "Bruderkrieg"

Die zweite Frage gilt Bortnyks Kirche, also der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchats. Deren Metropolit Onufri hat schon am zweiten Tag des Krieges klare Worte gegen den russischen Überfall gefunden, den Angriff als "Bruderkrieg" zwischen ukrainischem und russischem Volk bezeichnet, der mit keinen Argumenten zu rechtfertigen sei.

Dennoch habe sich die Stimmung zwischen den Gläubigen der beiden Kirchen verschlechtert, stellt Bortnyk fest: "Es gibt viele Menschen, die jetzt unsere Kirche mit dem Moskauer Patriarchat verbinden. Moskauer Patriarchat ist Moskau, Moskau ist Putin, deswegen muss man alles, was mit Putin verbunden ist, zerstören - so ist die einfache Logik." Die Kirche habe aber andere Funktionen als Weltpolitik, sagt Bortnyk. Er hoffe daher, "dass unsere Gemeinden nicht zerstört, die Priester nicht umgebracht werden".

Gewalt zwischen Gläubigen der orthodoxen Kirchen in der Ukraine

Gewalt und gegenseitige Verletzungen waren in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten durchaus nicht selten zwischen den Gläubigen der beiden orthodoxen Kirchen in der Ukraine. Es gab den Vorwurf der Propaganda auf der einen wie auf der anderen Seite. Das mache es schwer, zusammenzufinden, so Theologin Elsner: Die Anhänger der unabhängigen Kirche würden sich zwar freuen, "dass viele Bischöfe und Priester der Kirche des Moskauer Patriarchats sich jetzt so eindeutig ukrainisch identifizieren und solidarisieren".

Gleichzeitig schwinge aber auch immer Skepsis mit: "Wir nehmen euch das nicht richtig ab, weil ihr in den letzten Jahren so viel gegen uns gearbeitet habt." Und das mache es wahnsinnig schwer, jetzt zueinander zu kommen, sagt Elsner.

Sprecher: Ukrainisch-Orthodoxe Kirche muss sich von Russland trennen

Für den Sprecher der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchats gibt es deshalb nur eine Lösung: Dass Metropolit Onufri deutlich sagt, dass seine Kirche jetzt von Russland getrennt werden will.