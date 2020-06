Die Rolle der Kirchen in der Corona-Krise

Haben die beiden großen Kirchen - die evangelische und katholische Kirche in Deutschland - während der Corona-Krise versagt? Freie Religionsausübung zu wenig hochgehalten? Die Regeln für Angehörige im Sterbefall oder in Altenheimen zu wenig hinterfragt? Über diese Frage haben die Katholikin, Buchautorin und Journalistin Christiane Florin und die evangelische Pfarrerin Stefanie Schardien auf Bayern 2 diskutiert.

Corona als Lupe, die bestehende Probleme sichtbarer macht

Christiane Florin widerspricht der pauschalen Behauptung, die Kirche habe in der Corona-Krise. Corona wirke wie eine Lupe, sagt sie, die bestehende Probleme ihrer katholischen Kirche nur noch deutlicher zeige.

"Ich habe keine besonders hohen Erwartungen an die katholische Kirche, vor allem an die Leitungsebene und die Hierarchie-Ebene, deswegen war Corona für mich wie eine Lupe, die deutlicher sichtbar gemacht hat, was schon da war." Christiane Florin, Katholikin und Redaktionsleiterin "Religion und Gesellschaft" beim Deutschlandfunk.

Welche Kollateralschäden richtet Corona an?

Die Kritik, Kirche hätte beispielsweise Sterbende oder Menschen in Altenheimen während des Lockdowns alleine gelassen, kann Christiane Florin nicht nachvollziehen. "Ich muss auch überlegen, gefährde ich durch mein Verhalten andere", sagt Florin. Durch Berichte und Bilder aus Spanien und Italien habe man gesehen, welches Risiko von Besuchern für Menschen in Pflegeheimen ausgehe. Deshalb sei es ihrer Ansicht nach richtig gewesen, als Kirche zu überlegen, ob man dieses Risiko eingehen muss.

"Und es gab Wortmeldungen der Kirche: Welche Opfer fordert Corona noch? Welche sozialen Kollateralschäden richtet Corona an? Ich kann nicht pauschal sagen, die Kirchen hätten das Thema nicht auf dem Schirm gehabt." Christiane Florin, Katholikin und Redaktionsleiterin "Religion und Gesellschaft" beim Deutschlandfunk.

Schuldige beim Namen nennen

Stefanie Schardien ist evangelische Pfarrerin in Fürth und gehört zum Team der ARD-Sendung "Das Wort zum Sonntag". Sie appelliert an Kritiker, genau zu benennen, an wen sich Vorwürfe richten.

"Wenn man sagt 'die Kirche': Wen meint man denn dann? die Kirchleitung, die leitenden Geistlichen, meint man die Gemeinde an sich, meint man digital, oder analog?" Stefanie Scharien, evangelische Pfarrerin in Fürth und im Team der ARD-Sendung "Das Wort zum Sonntag".

Sie kenne in ihrem Umfeld keinen Pfarrer, der während des Lockdowns nur den Anrufbeantworter laufen gelassen hätte und sich einen "faulen Lenz" gemacht habe. Online-Predigten, die sie verfolgt hat, hätten sich oft mit Themen wie Sterblichkeit und Angst beschäftigt. "Deshalb verwundert mich das Pauschalurteil, die Kirche habe dazu nichts gesagt", sagt Schardien.

Vereine hatten ähnliche Probleme wie die Kirchen

Die evangelische Pfarrerin stimmt dem zu, dass digitale Treffen nicht immer optimal seien. "Live-Begegnungen sind schöner, Gruppenstunden, Gesprächsnachmittage sind schöner. Da waren wir aber nicht allein, das traf jeden Sportverein, jeden Chor und, dass sie das Angebot nicht einfach digital duplizieren können."

Schardien und Florin hoffen beide, dass die neu entstanden Online-Formate der Kirche mit der schrittweisen Öffnung nun nicht wieder alle verschwinden, sondern fortgeführt werden. Dass "die Krise als Chance" dienen kann, bezweifelt Christiane Florin. Genau so wenig wie Corona jetzt dafür sorgen werde, dass die Wirtschaft komplett ökologisch umgebaut werde, werde sie auch nicht dafür sorgen, dass die Kirchen durch digitale Angebote plötzlich moderner werde.

Was bleibt nach der Krise?

Für Christiane Florin wird auch nach der Pandemie das Bild von vielen gestreamten Gottesdiensten bleiben, von Priestern, die für die Messfeier keine Gläubigen brauchen. "Einige Kleriker können sich eine Kirche ohne Volk vorstellen", glaubt die Journalistin.

Die evangelische Pfarrerin Stefanie Schardien hofft zumindest, dass wir aus der Krise mitnehmen, was durch Verzicht alles erreicht werden kann.

"Ich glaube, was bleibt von der Krise ist, dass wir die Erfahrung gemacht haben, was alles möglich ist: Wie gering kann Fluglärm sein, wie wenig Autos auf den Straßen sein müssen, wie können wir reisen reduzieren. Auch wenn wir vieles zurück wollen." Stefanie Schardien, evangelische Pfarrerin in Fürth und im Team der ARD-Sendung "Das Wort zum Sonntag".