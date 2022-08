Die Römer kommen nach Neustadt an der Aisch

Der Limes verläuft auf insgesamt knapp 70 Kilometern durch die Landkreise Weißenburg-Gunzenhausen und Ansbach durch Mittelfranken und ist das größte Bodendenkmal Mitteleuropas.

UNESCO-Welterbe, das viele nicht kennen

Diese ehemalige römische Grenzbefestigung ist bis heute das einzige UNESCO-Welterbe im Bezirk. "Trotzdem aber wissen viele Menschen in der Region so gut wie nichts darüber", bedauert Andrea May, Limesfachberaterin des Bezirks Mittelfranken. Deshalb mache diese Wanderausstellung ganz bewusst stets außerhalb des ehemaligen römischen Besatzungsgebietes Station, so May im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Menschen, Essen, Kleidung und Glaube

Die Ausstellung "Limes-Express" berichtet über den Limes, seine Entstehung, den Verlauf und über verschiedene Ausgrabungsstätten. Zudem wird das Leben der Römer entlang der Grenze thematisiert: Menschen, Berufe, Essen, Glaube und Kleidung. Denn der Alltag am Rand des Imperium Romanum sei ein ganz eigener Mikrokosmos gewesen, so die Ausstellungsmacher.

Ausstellung zum Anfassen und Auspobieren

Aber auch die Erforschung des Limes nehmen die Ausstellung und das dazugehörige Rahmenprogramm mit in den Blick. Denn die Wiederentdeckung des Limes habe eine ebenso faszinierende Geschichte wie seine Erbauung. Viele der Exponate seien Repliken, das heißt: "Anfassen und Ausprobieren ist durchaus erwünscht", so Limesfachberaterin Andrea May.

Die Ausstellung "Limes-Express" in Neustadt an der Aisch ist vom 03. August bis zum 16. Oktober immer mittwochs, freitags, samstags und sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr in den Museen im Alten Schloss zu sehen.