Die Renaissance von Florenz nach dem Lockdown

Wölfe statt Touristen in Rudeln

Steuerungs-Konzepte statt Rudel-Tourismus. Funktioniert das, ohne Schaden für eine Branche, die bisher vom Massentourismus gelebt hat - vom Souvenirverkäufer bis zum Eisdielen-Besitzer? Einem Rudel ganz anderer Art begegnen wir im Viertel Oltrarno, auf der drüberen Flussseite. Vor dem Palazzo Pitti lauern fauchend und jaulend dutzende in Metall gegossene Wölfe. Bestien statt Touristen. Der chinesische Bildhauer Liu Ruowang will mit den lebensgroßen, bräunlich patinierten Tieren an die Rückkehr der Natur in die Zivilisation erinnern. Corona setzt der Installation noch eins drauf: "Was wir in den letzten Monaten gesehen haben ist, dass tatsächlich wieder Wölfe in die Städte zurückgekehrt sind aber natürlich andere Wildtiere auch, die wir im Boboli-Garten hatten und die über die Straßen galoppiert sind", berichtet der Direktor der Uffizien.

Die Natur lässt sich eben nicht an die Kette legen, egal ob Wölfe, Rehe, Viren. Auch ein entfesselter Tourismus nicht. Dafür stehen die chinesischen Wölfe wie ein Mahnmal. Die FlorentinerInnen scheinen das in der Krise begriffen zu haben und erleben ihre Stadt nach dem strengen Lockdown viel intensiver. Auf einem Rasenflecken, in der Nähe von Santo Spirito, haben sich Nachbarn zum Kino-Open-Air zusammengefunden: Vittorio De Sicas Klassiker "Hochzeit auf Italienisch" läuft auf einer improvisierten Leinwand, mit dem Traumpaar Loren – Mastroianni. Und einige Straßen weiter, auf der Piazza vor der Kirche, sind am Abend alle Restaurants voll besetzt – und zwar fast ausschließlich mit FlorentinerInnen. Sie haben nicht nur ihre Kirchen und Kunstschätze wiederentdeckt. Sondern den ganzen Stadtraum. Und Florenz zurückerobert. Zumindest für eine gewisse Zeit.