"Die Rattenlinie": Wie der Nazi Otto Wächter einer Strafe entkam

Mehr als drei Jahre hatte er im Versteck gelebt, hoch in den österreichischen Alpen. Nun wollte der gebürtige Wiener Otto Wächter – frühzeitig begeisterter Nazi und schließlich Gouverneur in der besetzten Ukraine – nach Argentinien. Im April 1949 reiste Wächter nach Rom, unter dem Tarn-Namen Alfredo Reinhardt. Bischof Alois Karl Hudal nahm sich seiner offenherzig an und verschaffte ihm eine Unterkunft und ein Auskommen, unter anderem mit kleinen Rollen in italienischen Filmproduktionen. Der ranghohe Kleriker half etlichen gesuchten Kriegsverbrechern bei der Flucht. So auch Otto Wächter.

"Bischof Hudal war amerikanischer Spion", erzählt uns der Londoner Jurist und Historiker Philippe Sands. "Er bekam jeden Monat 50 Dollar bar auf die Hand. Wir wissen jetzt auch: Zwölf Stunden, nachdem Otto Wächter in Rom angekommen war, informierte Hudal den Nachrichtendienst der amerikanischen Armee darüber. Er verwendete für Wächter auch den Namen Alfredo Reinhardt und berichtete, wo er wohnte. Die Amerikaner, die behaupteten, sie würden Wächter jagen, wussten Bescheid. Und taten nichts." Weil sie sich immer häufiger von untergetauchten Nazis Hilfe im Kampf gegen den Kommunismus erhofften. Philippe Sands Buch "Die Rattenlinie" liest sich zu Teilen wie ein Thriller, gerade im langen Abschnitt über das Versteck in den Bergen, die Flucht und die Zeit des beginnenden Kalten Krieges. Nur: Es ist eben keine Fiktion.

Otto und Charlotte Wächter: Zwei überzeugte Nazis

Philippe Sands hat jahrelang akribisch die Geschichte Otto Wächters recherchiert – und auch die seiner Familie. Wächters Sohn Horst gewährte ihm Einblick in den umfangreichen Nachlass der Eltern. Philippe Sands, Experte für Internationales Recht, kann so unter anderem die Geschichte der gemeinsamen Radikalisierung von Otto und Charlotte Wächter erzählen. Sie waren überzeugte Nazis, er schon in den frühen 20er Jahren. Sie schilderte in ihrem Tagebuch die Begegnung mit Hitler anlässlich der Wiener Heldenplatz-Rede vom März 1938 als "schönsten Tag" ihres Lebens.

"Nach dem Treffen," erzählt Philippe Sands, "sagte Otto zu Charlotte: 'Liebling, ich muss dich etwas fragen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich könnte wieder als erfolgreicher Anwalt tätig sein. Oder ich arbeite in der Regierung. Was soll ich machen?' Sie hätte sagen können: 'Vergiss den Unsinn'. Aber sie wollte die Politik. Sie wollte zu den Salzburger Festspielen, nach Nürnberg und nach Bayreuth, zusammen mit Hitler. Sie sagte unmissverständlich: 'Nimm die Stelle als Staatssekretär.'"