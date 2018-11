Die Ratte muss schuld sein: "Der Medicus" in München

Na klar, alles, was aus Fulda kommt, hat irgendwie mit Religion zu tun. Nicht von ungefähr tagt dort jedes Jahr im Herbst die katholische deutsche Bischofskonferenz, fuhr die CDU bis vor kurzem dort Traumergebnisse ein, werden dort Musicals gezeigt mit so frommen Titeln wie "Bonifatius" oder auch "Die Päpstin". Logischer Weise geht´s auch im "Medicus" nach dem 700-seitigen Erfolgsroman von Noah Gordon um Religion, was sonst. Und natürlich zerfällt am Ende das islamische Isfahan, diese prächtige persische Stadt, wie Sodom und Gomorrha in Schutt und Asche. In Fulda gilt wohl die Regel: Bauchtanzen muss bestraft werden! Allerdings wurde Isfahan tatsächlich 1051 von den Seldschuken überrannt, das geht also historisch in Ordnung. Und rein medizinisch stimmt auch Rob Coles Diagnose, dass die Ratten an der Pest schuld sind, die die Stadt heimsucht: An ihnen ernähren sich schließlich die Flöhe, die die Seuche übertragen. Soviel Aufklärung war im 11. Jahrhundert zwar noch nicht verbreitet, genauso wenig wie Leichenöffnungen, aber einer muss ja den Anfang machen. Die anatomischen Skizzen hebt Robs Sohn einfach auf, bis sich jemand dafür interessiert.