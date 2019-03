Die Priester: Songs zur Ehre Gottes

Pater Rhabanus Petri, bis 2017 Abt des Klosters Schweiklberg in Vilshofen an der Donau, der in Wien amtierende Diözesanpriester Andreas Schätzle und Benediktiner Vianney Meister, Chef-Kantor der Mönchs-Schola in St. Ottilien bilden das Gesangstrio "Die Priester". Die Sänger, die alle drei aktive katholische Priester sind, möchten mit ihrer Musik nicht zwanghaft missionieren, viel mehr sehen sie die Musik als "Türöffner unserer Herzen, damit Gott in uns ankommen kann". Musikmachen ist für sie eine Chance, den Glauben in den Menschen neu zu wecken.

"Musik spiegelt die Schätze des Himmelreichs wider." Pater Vianney Meister

2011 werden die Priester vom damaligen Abtprimas Dr. Notker Wolf und dem Zisterzienser-Mönch Karl Wallner, der mit geistiger Musik bereits in den Charts erfolgreich war, ins Leben gerufen. Neu ist das Konzept nicht, so feiert die irische Gruppe "The Priests" bereits 2008 Erfolge. Unter dem Namen "Les Prêtres" stürmt 2010 eine ähnliche Formation in Frankreich die Hitlisten. Dass große Plattenfirmen erfolgreiche Konzepte wie dieses aus anderen Ländern ausprobieren sei üblich, erklärt das Majorlabel Universal, unter dessen Dach die deutschen Priester operieren.