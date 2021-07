Die perverse Lage der Schwulen: Von Praunheims Kultfilm wird 50

Ein Traktat in Bildern, ein Spiel- und Dokumentarfilm, ein Pamphlet, ein Appell: Am 3. Juli 1971 wurde Rosa von Praunheims "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" bei der Berlinale uraufgeführt. Der Film über einen jungen Schwulen, der aus der der BRD-Provinz nach West-Berlin geht, einen Gefährten findet, in seinen Liebesträumen enttäuscht wird und in die Schwulenszene der Stadt eintaucht, gilt als eine Art Gründungsmanifest der Schwulenbewegung in Deutschland.

Die Spießigkeit der Schwulen?

Was Emanzipation der Homosexuellen eigentlich bedeuten kann und soll, das ist die Frage, die Rosa von Praunheim in seinem Film stellt. 1971, zu einer Zeit also, in der praktizierte männliche Homosexualität unter Erwachsenen in der Bundesrepublik überhaupt erst seit zwei Jahren legal war. Von Praunheim, der sich später einmal einmal den produktivsten "Schwulenfilmer der Erde" genannt hat, nahm eine provokative Perspektive ein. Schwule seien oft "politisch passiv", heißt es da – und zwar "als Dank dafür, dass sie nicht totgeschlagen werden". Beziehung und Sex, Subkultur und Sichtbarkeit: Dass das Private gerade für Homosexuelle eminent politisch ist, macht der gut einstündige und formal eigenwillige Film sehr deutlich.

Von Praunheim liefert zu stummen Bildern und Szenen mit seinen Protagonisten die Tonspur eines sozialkritischen Traktats. Allerdings nicht als große Klage über eine feindliche Gesellschaft, sondern als kämpferischen Appell an die Schwulen, selbstbewusst aufzutreten und sich ein ganz eigenes Leben zu erfinden. Dazu gehört auch, die unterdrückerischen Strukturen der Bürgerlichkeit nicht nachzuahmen: "Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden."