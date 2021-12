Die Pandemie als kreativer Schub? Das war das Pop-Jahr 2021

Die Bedingungen der Albumproduktion veränderten sich 2021. Statt alle Musiker in einem Studio aufzunehmen, wurde es nun üblich, in Konferenzschalten zu spielen und aufzunehmen oder man schickte sich Files mit Aufnahmen zu.

Viele Songschreiber reflektierten die Situation auch in einzelnen Texten. Ansprüche und Aussagen wurden überdacht: "Viele Musiker haben auch gesagt: Eigentlich ist das ganz gut, weil ich jetzt mal Abstand haben und mich auch mal selbst betrachten kann. Sich fragen: Was will ich eigentlich machen, wie will ich weiter machen?", sagt Norbert Schiegl, Chefredakteur des Branchenblattes Musikwoche. "Das war für viele auch ein Effekt, den sie vorher nicht kannten. Klar, die Mühle aus: 'Ich toure ein, zwei Mal, dann mach ich eine Platte, dann toure ich wieder ein zwei Mal, spiele Festivals' – das hat zwar vielen gefehlt – auf der anderen Seite haben sie auch viel mehr Zeit gehabt, sich zu beschäftigen, auch mit der eigenen künstlerische Idee, das war vorher nicht so möglich."

Neue Herausforderung für die Künstler

Halten wir also fest: Nicht nur etablierte Größen wie Eric Clapton und Elton John, die die ihre aktuellen Produktionen leicht denkfaul als "Lockdown Sessions" bezeichneten, haben Corona-Alben veröffentlicht, sondern auch viele bemerkenswerte Bands, Künstlerinnen und Interpreten. Entweder schrieb man wie etwa Lana Del Rey Songs für gleich mehrere Alben oder man ging das Aufzeichnen der Musik wie etwa The Notwist besonders sorgfältig an. Viele stellten sich neuen Herausforderungen.