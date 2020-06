Die Ordnung des Dschungels: So klingt "Hermeto's Universe"

Hermeto Pascoal lebt und arbeitet mit seiner "Grupo" in der Nähe von Rio de Janeiro auf dem Land und ist nicht, wie Steffen Schorn, hier und dort mit verschiedenen Projekten unterwegs. Die Arbeit der Grupo ist auf zahlreichen Platten dokumentiert, die ein akustisches Schlaglicht werfen auf die Entwicklung der modernen brasilianischen Musik, die ohne Hermeto Pascoal schlicht nicht denkbar ist. Vieles an dieser einzigartigen Musik wirkt auf ein unvorbereitetes Publikum wild und ungestüm, etwas durcheinander zuweilen, eben "rebulico", während sie in den Arrangements Steffen Schorns ein wenig zur weisen alten, zur "Grande Dame" gewandelt ist. Die Tempi sind nicht mehr ganz so rasend wild, die Melismen eher nordisch kühl, was kein Wunder ist, denn das "Norwegian Wind Ensemble", das älteste Blasensemble Norwegens, hat, logisch, eine andere Haltung zum Ozeanischen, oder zum dschungelähnlichen Ambitus dieser Musik, als heißblütige brasilianische Interpreten.

Ja, diese Musik spricht , wenn man so will, in Zungen zu uns, und Steffen Schorn ist mit seiner Adaption durchaus auf einer richtigen Spur, die uns womöglich tatsächlich zum heiligen Gral der brasilianischen Musik führt, wie sie im Universum Hermeto Pascoals erklingt. Dazu aber braucht's einen klaren Geist: "Una mente clara".