Die "optische Mutter" des Pumuckl: Barbara von Johnson wird 80

Die wahre Barbara sei bis heute nicht entdeckt worden, sagt Barbara von Johnson. Denn der Pumuckl, obwohl doch eigentlich unsichtbar, verstellt den Blick auf ihr Gesamtwerk. Eine Fülle anderer Kinder- und Schulbücher – "Hannes und die Zaubermütze" (1973), "Schatzkiste" (1992) – hat sie illustriert, aber die verblassen alle vor lauter Klabauter. Und was die Wenigsten wissen: Von Johnson malt und fotografiert auch, bestreitet Ausstellungen.

Kein Wunder, dass der Pumuckl ihr manchmal auch eine Last ist. Zugleich hatte sie aber natürlich auch das große Los gezogen, als sie 1963 den Wettbewerb zur "Visualisierung des Pumuckl" gewann. Schon lange vor der erst in den 1980er Jahren entstandenen Fernsehserie konnten sich Fans des Kobolds ein Bild von dem rothaarigen, barfüßigen kleinen Kerl machen – dank der Zeichnungen von Barbara Johnson auf Buchcovern und vor allem den Hüllen der Kinderhörspielplatten. So wurde der Pumuckl, der 1962 erstmals durchs Radio getollt war, ein Jahr später zum zweiten Mal geboren.

Manchmal war ihr der Pumuckl auch eine Last

Von Johnson, ihrerseits 1942 in München geboren, war auf mancherlei Weise prädestiniert für die Aufgabe, dem "Nachfahren der Klabautermänner" (Pumuckl über Pumuckl) Gestalt zu geben. Nicht nur, weil sie schon als Kind viel malte, sondern weil sie dabei auch gerne in Fantasiewelten flüchtete, die von Zwergen und Feen bevölkert waren. Ihre Kindheit war nicht leicht. Der Vater starb früh, die Nachkriegsjahre waren ohnehin entbehrungsreich. Wann immer es ging, stromerte die kleine Barbara durch die Isarauen und Wälder und träumte sich fort zu Waldgeister und Fabelwesen.

Im Alter von 17 Jahren wurde sie Schülerin von Oskar Kokoschka. Mit 21 dann, da studierte sie gerade an einer Grafiker-Schule, bekam sie den Zuschlag für den Pumuckl, den sie sich im Grunde gar nicht ausgedacht hat. Eher muss man sagen, dass ihr der Kobold zugelaufen ist. So sieht sie das jedenfalls: "Der saß auf meiner Schulter, hat mir die Feder geführt und gesagt: Bitte vorstehende Zähne, mehr Hohlkreuz, bloß keine Schuhe! Ich kannte ja Kobolde aus meiner Kindheit, ich habe die gesehen. Und der Pumuckl hat mir dann einfach Anweisungen gegeben, wie ich ihn portraitieren soll. Danke Kollege!"

Jahrzehntelanger Rechtsstreit mit Ellis Kaut

Später hat der Pumuckl Barbara von Johnson auch einigen Ärger bereitet, gegen den die Streiche, die er seinem Meister Eder spielt, harmlos sind. Ab Anfang der Nuller Jahre trug von Johnson einen sich über zehn Jahre hinziehenden Rechtsstreit mit der anderen Pumuckl-Mutter Ellis Kaut aus. Da war sie schon nicht mehr offizielle Pumuckl-Zeichnerin, sondern Kauts Schwiegersohn Brian Bagnall. Von Johnson wollte aber weiterhin als Urheberin genannt und entsprechen vergütet werden. Ellis Kaut reagierte mit einer Gegenklage, als von Johnson einen Malwettbewerb initiierte, bei dem Kinder eine Freundin für den Pumuckl zeichnen sollten. Kaut unterlag vor Gericht.

2013 söhnten sich die beiden Pumuckl-Mamas dann aber aus. Zudem hat Barbara von Johnson inzwischen auch damit ihren Frieden gemacht, dass der Kobold den Rest ihres Schaffens in den Schatten stellt. Vor einigen Jahren hat sie eine Krebserkrankung überstanden, dafür ist sie dankbar. Und glücklich sei sie, versichert von Johnson, wenn der Pumuckl mit der Energie, die im innewohne – Spontanität, Mut, Kindlichkeit, Frechheit! – die Menschen bezaubere.

In der BR-Mediathek gibt es ein ausführliches Portrait von Barbara von Johnson aus der Reihe "Lebenslinien" von Autor Ralph Gladitz.