Die Nazis und die Bombe – Steffen Kopetzkys Roman "Atom"

Auftritte von Winston Churchill und Ian Fleming

Der Blick in die Sowjetunion folgt der historischen Logik: Russen, Deutsche und Briten – und schließlich die Amerikaner – wetteiferten um eine neue, für die globalen Machtverhältnisse entscheidende Waffentechnik. Mit Simon Batley wird diese Geschichte aus englischer Perspektive erzählt und gelegentlich auch erzählerisch entsprechend ausgeschmückt. Winston Churchill etwa hat einen Auftritt in Steffen Kopetzkys Roman, ebenso der spätere James-Bond-Erfinder Ian Fleming, im Krieg Offizier beim britischen Marine-Nachrichtendienst.

Die Erzählzeit in Steffen Kopetzky verdichtet sich zunehmend, ein großer Teil von "Atom" spielt in den letzten Monaten und Wochen des Zweiten Weltkriegs – und der Schriftsteller vergleicht diese Konstruktion mit der parabelförmigen Flugbahn einer Rakete, ein interessanter Ansatz.

Eine Jagd durch Oberbayern

Simon Batley reist, mit den vorrückenden Amerikanern, nach Deutschland. Zusammen mit Hedwig von Treyden, die als Mathematikerin am deutschen Raketenprogramm in Peenemünde und dann in Mittelbau-Dora beschäftigt war, will er den Kriegsverbrecher Hans Kammler verhaften, der selbst immer weiter ostwärts flieht, bis nach Prag. Die Jagd führt unter anderem durch Oberbayern. Eine der Stationen – historisch verbürgt – ist Oberammergau. "Da waren die ganzen Raketenforscher untergebracht und warteten auf ihre Abholung durch die Amerikaner", sagt Steffen Kopetzky. "Das hat Kammler so arrangiert. Er selber residierte dann in Linderhof."

Angeblich hat sich Hans Kammler schließlich, um einer Verhaftung durch die Sowjets zu entgehen, am 9. Mai 1945 das Leben genommen. Es gibt mittlerweile gut begründete Zweifel an dieser Version. Es könnte ebenso sein, dass Kammler in die USA ging, wo man seinem Know How mit allergrößtem Interesse begegnete. Steffen Kopetzkys einnehmend erzählter Roman "Atom" – ein Agenten-Thriller – folgt dieser Möglichkeit. Daneben setzt der Schriftsteller seine literarische Vermessung der Geschichte des 20. Jahrhunderts auf eindrückliche Weise fort.