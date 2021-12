Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft wird 65 Jahre alt

München Schwabing, in der Haimhauserstraße. Über der Eingangstür zum Laden leuchtet wie eh und je das orangegelbe Schild der Lach- und Schießgesellschaft. Gleich nebenan – und das ist relativ neu – hat Eulenspiegel Concerts sein Banner aufgehängt, gleiches Format, gleiche Größe. Die Veranstaltungsagentur des in Unfrieden von der Lach- und Schieß geschiedenen Till Hofmann hat hier ihr Kartenbüro. Ist das nun als Kampfansage zu verstehen, wenn Eulenspiegel neuerdings mit konkurrierendem Logo Flagge zeigt. Oder Zeichen harmonischen Koexistenz?An diesem 12. Dezember wird die Münchner Lach- und Schießgesellschaft 65 Jahre alt. 1956 wurde die Schwabinger Kabarettbühne – in der Szene liebevoll "der Laden" genannt – vom hauseigenem Ensemble um Dieter Hildebrandt eröffnet. Zuletzt fürchteten allerdings nicht wenig das Ende dieser Institution. Als im Herbst Geschäftsführer Till Hofmann ausstieg – offenbar im Streit mit Mitgesellschafter Bruno Jonas – und dann auch noch die Homepage verwaiste, wuchs die Sorge.

Versöhnliche Töne, aber: Das Zerwürfnis ist massiv

"Na ja, es ist so: Ich bin da 20 Jahre drin gestanden, drum gibt’s eine gewisse emotionale Verbindung. Ich habe den Laden damals umgebaut", sagt Till Hofmann. "Andererseits ist es auch nach 20 Jahren völlig in Ordnung, wenn das neue Leute machen. Wichtig ist, dass das als Lach- und Schießgesellschaft erhalten bleibt. Und deshalb wünsche ich mir nichts mehr, als dass die das gut hinkriegen."

Spricht man zum einen mit dem alten Geschäftsführer Till Hofmann und zum anderen mit seinem Nachfolger Stefan Hanitzsch, der die Lach- und Schieß nun mit seinen Mitgesellschaftern Bruno Jonas und Laila Nöth in eine neue Zukunft führen will, so fällt auf, dass beide um versöhnliche Töne bemüht sind. Über Details der Trennung will keiner reden. Soviel immerhin bestätigt Hofmann: das Zerwürfnis ist massiv und war keine reine Frage der programmatischen Ausrichtung des Ladens.

"Die Lach- und Schieß soll wieder unabhängig sein"

"Es ist nicht nur künstlerisches, das stimmt." Mehr will Hofmann dazu nicht sagen. Und auch Stefan Hanitzsch antwortet, angesprochen auf seinen Vorgänger, eher schmallippig. "Ich würde über die Vergangenheit jetzt gar nicht reden, ehrlich gesagt, weil man, glaube ich, besser damit fährt, wenn man nach vorne schaut", so Hanitzsch. "Natürlich wollen wir Dinge anders machen. Das geht vor allen Dingen um das Geschäftsmodell. Die Lach- und Schieß soll wieder unabhängig sein, und nicht Teil eines Firmenkonglomerats. Wir haben schon den Anspruch, dass die Lach- und Schieß als eigenständiges Unternehmen wieder stärker an den Glanz vergangener Zeiten anknüpft. Soviel kann man vielleicht schon sagen."

Was sich zwischen den Zeilen heraushören lässt: Unter Hofmann ist die Lach- und Schießgesellschaft, jedenfalls so wie Hanitzsch das sieht, zum bloßen Anhängsel von dessen Kleinkunstimperium verkommen. Denn Hofmann betreibt eine ganze Reihe von Bühnen in München. Für die Lach und Schieß vermisste Hanitzsch ein eigenständiges Profil.

Ist die Lach- und Schießgesellschaft zum Sanierungsfall geworden

Hofmann hält dagegen: "Ich habe versucht, das mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern zu pflegen. Es waren ja auch lange Premieren von Max Uthoff oder Claus von Wagner, Luise Kinseher dort. Nur natürlich gehen die mit wachsendem Publikum in größere Läden." Zum Beispiel in Till Hofmanns Lustspielhaus gleich um die Ecke. In Stefan Hanitzschs Augen ist die Lach- und Schieß dadurch und durch stiefmütterliche Behandlung zum Sanierungsfall geworden: künstlerisch, wirtschaftlich, und auch baulich.

Hanitzsch führt durch die Büros hinter dem Laden. Bei einem neuen Anstrich wird es nicht bleiben, die Räume wurden nahezu vollständig entkernt. Wer will kann das auch sinnbildlich für den Bruch mit dem Bisherigen sehen. Studios und Schnittplätze sollen hier entstehen, um Internet-Videos und Podcasts zu produzieren und das Label Lach- und Schieß bei einem jüngeren Publikum überhaupt erst im Bewusstsein zu verankern. Zudem soll das neue Ensemble wieder mehr touren, um den Namen in die Welt zu tragen – und Geld in den Laden. Denn allein mit dem Verkauf von 120 Tickets pro Vorstellung war der Betrieb noch nie rentabel.

Alte Partner, neue Konkurrenten?

Das noch von Till Hofmann gecastete neue Ensemble mitsamt seinem Programm "Aufgestaut" über Reformstaus und Lockdown-Lähmungen haben Hanitzsch und Co. übernommen, es ist nicht zwischen die Fronten geraten. Aber wer soll den Laden neben dem Ensemble und Mitgesellschafter Bruno Jonas künftig sonst noch bespielen? Auch ohne die Lach- und Schießgesellschaft unter seinen Fittichen hat Till Hofmann in München große Marktmacht. Weshalb manche fürchten, die meisten Kabarettistinnen und Kabarettisten könnten sich an ihn binden, weil sie andernfalls den Verlust vielfältiger Auftrittsmöglichkeiten fürchten, sollte sie sein Bannstrahl treffen.

Den aber, beteuert Hofmann, habe es nie gegeben. Und werde es nie geben. "Nee, überhaupt nicht! Von meiner Seite gar nicht. Und das habe ich auch an die Künstlerinnen und Künstler und Agenturen geschrieben, dass das absolut gewünscht ist, dass die weiterhin in der Lach- und Schieß gastieren und auch im Lustspielhaus."

Vorerst also kein Happy End zum Happy Birthday

Ob es tatsächlich zu so einer das Geschäft belebenden, aber friedlichen Konkurrenz kommt, wie sie sich in Till Hofmanns Erklärung andeutet? Stefan Hanitzsch kommentiert das zurückhaltend: "Ich geh davon aus! Es sollte jeder Künstlerin und jedem Künstler überlassen sein, sich auszusuchen, wo sie spielen möchten und mit dem Veranstalter einen Termin auszumachen."

Momentan haben beim Booking allerdings alle ein ganz anderes, und vor allem alle das gleiche Problem: Corona und die Maßnahmen dagegen. Bei der derzeit erlaubten Auslastung von nur 25 Prozent der Publikumskapazität braucht Stefan Hanitzsch den kleinen Laden gar nicht erst aufzusperren. Weshalb die ursprünglich für übermorgen angesetzte Wiedereröffnung, zwei Tage nach dem 65.Geburtstag, vertagt werden musste. Vorerst also kein Happy End zum Happy Birthday.