Die Münchener Möhlstraße: Eine jüdische Nachkriegsgeschichte

Im Sommer 1945 kapituliert Deutschland, die Amerikaner besetzen München. Im vornehmen Stadtteil Bogenhausen sind nur wenig Bomben gefallen, viele Villen stehen noch. Die amerikanische Militärregierung bringt dort Dienststellen jüdischer Hilfsorganisationen unter. In der Möhlstraße 10 befand sich die jüdische Berufsschule, im Haus 12a das Zentralkomitee der befreiten Juden in Bayern. In der Neuberghauser Straße 11 war eine Synagoge, ein jüdisches Gymnasium und ein Kindergarten untergebracht. Man könnte noch mehr Institutionen aufzählen. Jüdisches Leben entwickelte sich schnell in der Möhlstraße, ausgerechnet in München, der Stadt, in der die Nationalsozialisten gegründet und groß geworden waren.

Für viele Juden war Deutschland eine Durchgangsstation

Fast 170.000 jüdische Displaced Persons - kurz DPs - lebten 1947 in den drei westlichen Besatzungszonen, die meisten von ihnen in der amerikanischen Zone. Tausende von ihnen siedelten in der Gegend um die Münchener Möhlstraße. Für viele war Deutschland eine Durchgangsstation, wenige blieben. Viele wollten Europa so schnell wie möglich verlassen, nach Palästina, Amerika, Australien. Doch vorher mussten viele erst noch ihre Angehörigen suchen. Es entwickelte sich eine Art Mund-zu-Mund-Telegraphie, die Nachrichten über alle Grenzen hinweg übermittelte.

Im Bogenhausener Villenviertel entwickelten sich Geschäfte

Die Eltern von David Stopnitzer waren polnische Juden und hatten mehrere Arbeitslager überlebt. Von ihren Familien war niemand mehr am Leben. Nur von einem Verwandten hatten sie gehört, der in München sein soll. "Auf der Möhlstraße, da hat man einen wildfremden Menschen gefragt, ob er einen Herrn Reißler kennt", erzählt David Stopnitzer. So fanden seine Eltern heraus, dass er jeden Tag um 16 Uhr in ein Café geht. Hunderte kamen damals wie David Stopnitzers Eltern in die Münchener Möhlstraße und suchten nach Verwandten und nach Auswanderungsmöglichkeiten.

Antisemitismus und Vorurteile gegen Juden

Die Möhlstraße wurde zu einem großen Schwarzmarkt. In den Vorgärten der Villen errichteten Händler Holzbaracken und eröffneten kleine Geschäfte. Illegal geschmuggelt und getauscht wurde im ganzen Land, doch im München der Nachkriegsjahre befeuerten die Geschäfte in der Möhlstraße Antisemitismus und die alten Vorurteile, von den geschäftstüchtigen Juden. Das schürte Neid. Denn Displaced Persons unterstanden damals nicht der deutschen Polizei, sondern der amerikanischen Military Police und die erteilte großzügig Lizenzen. Viele Münchner kauften in den 130 Geschäften in der Möhlstraße ein. David Stopnitzers Eltern eröffneten einen kleinen Lebensmittelladen in einem Holzverschlag. 1946 wurde David geboren.

Durch Glück und Zufälle den Holocaust überlebt

Ryta Cukierman überlebte den Holocaust nur dank einer Reihe von Zufällen. 1935 wurde sie in der Nähe von Lodz geboren, zusammen mit ihren Eltern kam sie in ein Arbeitslager, weil die Mutter behauptete, das Kind sei schon zwölf. Den kleinen Bruder konnten sie nicht retten. Ryta Cukierman überlebte Auschwitz. Durch Glück fand sie ihr Onkel nach dem Krieg in einem Kinderheim in Krakau. Trotz der Nachkriegswirren fand sie auch ihre Eltern wieder. Die Familie will weg aus Polen und kommt über Berlin und Bad Reichenhall nach München. In der Höchlstraße, einer Seitenstraße der Möhlstraße, eröffnen ihre Eltern ein Textilgeschäft. Ryta nennt sich bald Ruth, weil sie einen jüdischen Namen tragen will und geht ins hebräische Gymnasium in der Neuberghauser Straße. 1959 heiratet sie den Holocaust-Überlebenden Jossi Melcer, wohnt mit ihm in Augsburg und zieht drei Kinder groß.

Möhlstraße heute: Konsulate und Büros

Anders als in den Nachkriegsjahren ist die Möhlstraße heute nicht mehr das Zentrum der Münchner jüdischen Gemeinde. Jahrzehnte später befinden sich hier zahlreiche Konsulate und Überwachungskameras, Büros und Tiefgaragen. Mit der Welt von damals hat die Möhlstraße heute nichts mehr zu tun.