Ende November hatte er an der Seite der Pariser Bürgermeisterin noch die opulente, weihnachtliche Festbeleuchtung an der Champs-Élysées eingeweiht, am heutigen Dienstag war er sehnlichst in Mailand erwartet worden, zum Auftakt der dortigen Mode-Woche für die Saison Herbst/Winter 2019/20. Doch Karl Lagerfeld, seit 1965 Kreativ-Chef von Fendi, war bereits seit Wochen nach offizieller Lesart "sehr müde" gewesen und fehlte erstmals sogar bei der "Chanel"-Schau in Paris. Gestern Abend wurde er als Notfall in die Klinik eingewiesen, in den Morgenstunden verstarb er. Über die genaue Ursache seines Todes wurde noch nichts bekannt.

"Wir haben immer von Dir gelernt"

Die Redaktion der Mode-Zeitschrift Vogue zeigte sich bestürzt in Trauer über den Verlust eines der "größten Modeschöpfer". Donatella Versace twitterte: "Karl, Dein Genius berührte so viele, besonders Gianni und mich. Wir werden Dein unglaubliches Talent und Deine unermessliche Inspiration nie vergessen. Wir haben immer von Dir gelernt." Der Promi-Haarkünstler und Stylist Sam McKnight zeigte sich "geehrt", Lagerfeld kennen gelernt zu haben: "Lieber Karl, es war mir ein riesiges Vergnügen." Super-Model Linda Evangelista verschickte jede Menge gebrochene Herzen. Die Londoner Moderatorin und Fashion-Ikone Alexa Chung erinnerte sich daran, vor ihrem ersten Interview mit Lagerfeld furchtbar eingeschüchtert gewesen zu sein. Dabei sei der Meister unglaublich witzig und generös gewesen: "Danke dafür, dass Sie mir die glamourösesten Erfahrungen meines Lebens beschert haben, es war eine Ehre, Sie zu kennen. Und danke für den Trocken-Shampoo-Tipp: Ich werde immer an Sie denken, wenn ich mir meine Perücke pudere."

"Mein Herz ist gebrochen"

Schauspielerin Veronica Ferres schrieb: "Ein herausragender Künstler ist uns genommen worden, der die Mode geprägt und unzählige Leben berührt hat. Ich bin zutiefst betroffen und wünsche den Hinterbliebenen viel Kraft. Es war mir eine Ehre mit Dir arbeiten zu dürfen. In unseren Herzen lebst Du weiter, durch Deine Kunst bist Du unsterblich." Schauspielerin Diana Kruger zeigte sich geschockt: "Karl, ich kann dir nicht sagen, wie viel du mir bedeutest und wie sehr ich dich vermisse. Ich werde niemals deine Güte mir gegenüber vergessen, dein Lachen, deine Phantasie. Ich wollte diese Woche nach Frankreich kommen, um dich zu sehen und dir meiner Tochter vorzustellen. Mein Herz ist gebrochen, ich war zu spät. Ruhe in Frieden, ich bete dich an." Designerin Victoria Beckham schrieb: "So traurig, das zu hören. Karl war genial und stets freundlich und großzügig zu mir, persönlich wie beruflich. RUHE IN FRIEDEN." Pop-Sängerin Lilly Allen textete: "Sie haben mich dazu gebracht, mich wie eine Prinzessin zu fühlen. Ich habe nie ganz verstanden, was Sie in mir gesehen haben, aber ich bin für immer dankbar für die Unterstützung, die Sie und Chanel mir in den letzten 15 Jahren geleistet haben."