Die Macht als "trauriger Zustand": Lehár-Festival in Bad Ischl

Sie macht derzeit einen ziemlich traurigen Eindruck, die einstige Villa von Franz Lehár in Bad Ischl, nicht wegen des Dauerregens und der hochwasserführenden Traun, sondern weil sie dringend renovierungsbedürftig ist. Vier Millionen Euro soll das kosten, bis 2024, wenn Ischl Europäische Kulturhauptstadt sein wird, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Doch vielleicht passt der jetzige ramponierte Zustand der Villa, in der Lehár viele seiner späten Operetten komponiert hat, viel besser zum Werk und Charakter des Meisters: Im Alter wurde Lehár nämlich immer pessimistischer und leistete sich ab Mitte fünfzig den Luxus, Operetten zu vertonen, die kein Happy End haben, darunter neben dem "Land des Lächelns" auch der "Zarewitsch", der beim Festival in Ischl Premiere hatte.

Putin hatte auch einen Kurzauftritt

Der Zarensohn muss auf die Liebe seines Lebens verzichten und sich am Ende ganz und gar der Macht verschreiben, sehr real, die Träume von einem "freien" Leben in Neapel unter Zitronenbäumen und am Strand hinter sich lassen. Das inszenierten Isabella Gregor und ihr Ausstatter Toto so berührend wie zeitgemäß: Das immer die falschen Ehrgeizlinge Politiker werden, kam ebenso vor wie der neueste Kokain-Skandal vom Attersee. Und fast immer ragte die gigantische Zaren-Krone ins Bild, gelegentlich schimmernd wie ein Juwel, Sinnbild dafür, dass die absolute Macht keinen Widerspruch duldet. Putin hatte demgemäß einen Kurzauftritt und dass der russische Geheimdienst gern Leute vergiftet, blieb auch nicht unerwähnt. Der Zarewitsch fand sich immer wieder in einem Glaskäfig wieder, abgeschirmt vom Volk, isoliert von sich selbst.

Insofern wurde der Anspruch eingelöst, den Festivalleiter Thomas Enzinger an die Operette hat: "Man hat immer Angst davor, dass man die Geschichten erzählt. Ich glaube grundsätzlich, dass die heutige Erzählweise, die Sprache eine andere ist vom Tempo her - eine Operette hat ja viele Dialoge - dass man das alles raffen muss. Es kommt viel mehr darauf an, als dass man rundherum eine große Show bietet. Ich glaube, ein Stück ist vielmehr gerechtfertigt, wenn es ein gutes Stück ist. Man hinterfragt ja auch einen Shakespeare nicht jedes Mal, sondern versucht, ihn heutig auf die Bühne zu bringen."