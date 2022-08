Die letzte Ernte: Berlinale-Gewinner "Alcarràs" im Kino

Drei Kinder spielen am Rande einer Pfirsichplantage in einem alten Auto, das vor sich hin rottet. Sie haben es mit Tüchern behängt, die im Wind flattern. Ein Mädchen und zwei Jungs machen den ramponierten Citroen zu ihrem Raumschiff, kämpfen mit Steinschleudern gegen Aliens, nutzen eine Kindergießkanne als Treibstofftank und fliegen Richtung Sonne. Dann taucht wie ein wirklicher Alien neben dem alten Auto ein riesiger Bagger auf. Er soll das Wrack auf einen Anhänger heben, damit es entsorgt werden kann. Ein Solarpark wird auf dem Gelände der weitläufigen Pfirsichplantage im ländlichen Katalonien entstehen. Seit zwei Generationen bewirtschaftet sie die Großfamilie Solé, leider gehört sie ihr nicht.

Was gilt ein Handschlag?

Die Nutzung basiert auf einem Handschlag aus der Zeit des spanischen Bürgerkrieges in den 1930er-Jahren. Damals versteckten die Solés als einfache Bauern die Pinyols, die ortsansässigen Großgrundbesitzer, in ihrem Keller. Aus Dankbarkeit wurde den Solés danach ein Teil des Landes übergeben, aber eben ohne einen schriftlichen Vertrag. Der wird jetzt dringend benötigt, denn die nachwachsende Generation der Pinyols will das Land zurück.

Die junge spanische Regisseurin Carla Simón ist selbst in Alcarràs aufgewachsen, knapp 200 Kilometer westlich von Barcelona, der Gegend, in der der Film spielt. Noch heute wohnt ihre Familie dort und lebt von und mit Pfirsichbäumen, wie sie berichtet: "Die Geschichte des Films ist frei erfunden, aber den Ausschlag gab der Tod meines Großvaters, als wir als Familie das erste Mal darüber nachdachten, dass diese Pfirsichbäume uns vermutlich nicht immer werden ernähren können. Diese Lebensform, dass ganze Großfamilien über Generationen hinweg Landwirtschaft betreiben, ist in einer Krise. Viele geben ihr Land auf und verkaufen es, weil es nicht mehr genug Gewinn abwirft. Die Obstpreise lohnen die Arbeit nicht mehr. So ist der Rhythmus der generationellen Weitergabe ins Stocken geraten. Das war für mich auch ein Grund, den Film zu machen."