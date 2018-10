Kino-Porträt des kurdischen Jean-Paul Belmondo

Um diesen Regisseur ranken sich jede Menge Legenden. Manche seiner Fans behaupten sogar, der 1984 nach einem Magenkrebsleiden dahingeschiedene Yilmaz Güney lebe noch. Beerdigt wurde er als kurdischer Exilant auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise – sein Grab ist nach wie vor eines der blumenreichsten dort.

Der kurdische Jean-Paul Belmondo

Als Schauspieler war Güney in den 1960-Jahren so etwas wie der kurdische Jean-Paul Belmondo gewesen, ein schöner, sehr charismatischer Mann. Als Regisseur erlebte er seinen Durchbruch 1970 – ein paar Jahre später wurde er wegen Totschlags zu 18 Jahren Haft verurteilt. Er soll einen türkischen Richter umgebracht haben. Dieser hätte in einem Restaurant Güneys Ehefrau bedrängt, und im Streit habe der Filmemacher den Mann erschossen. Das konnte Güney nie endgültig nachgewiesen werden. Ins Gefängnis musste er trotzdem – und von dort hat er dann die Dreharbeiten zu "Yol – Der Weg" dirigiert, dem legendären Film über kurdische Strafgefangene, mit dem er 1982 nach seiner Flucht aus der Türkei auf dem Festival von Cannes die Goldene Palme gewann.

Versuch einer Spurensuche

Wer war dieser Yilmaz Güney? Diese Frage bewegt den jungen, ebenfalls kurdischen Filmemacher Hüseyin Tabak, in Deutschland geboren, aber der Kultur seiner Eltern verbunden. "Die Legende vom hässlichen König" ist eine bewegende dokumentarische Spurensuche, in der Tabak immer wieder selbst auftritt. Wenn er etwa mit seinen Dozenten an der Wiener Filmhochschule, Michael Haneke, über die mögliche Konzeption eines Porträts über Güney spricht. Dessen Rat: "Sie müssen sich darüber im Klaren sein, warum Sie diesen Stoff als Film erzählen wollen. Warum ist diese Figur Güney für Sie so wichtig?"

Wer Güney wirklich war, kann Tabak auch am Ende dieses filmischen Porträts nicht beantworten. Im Interview meint er: "Das große Ziel war immer, dass nach diesem Film jeder nach seinem eigenen Yilmaz Güney sucht. Denn dieser Mann hat sieben Leben auf einmal gelebt. Er hat so wild gelebt, in jede Richtung: Sei es die Beziehung, sei es politisch, sei es künstlerisch… Er hat sehr schnell gelebt."