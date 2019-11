Die "Kunst + Handwerk" in Rosenheim zeigt modernes Kunsthandwerk

Barbara Steinmetzer steht in ihrer Werkstatt in Bad Endorf und hält ihre Bilder nicht etwa ins Licht, sondern in den Schatten. Denn so richtig zur Geltung kommen die Goldtöne ihrer Arbeiten erst mit wenig Licht, wenn etwa ein einzelner Strahl sie trifft. "Aus dem hintersten Eck funkeln einen diese Bilder an und sind einfach immer lebendig", sagt Steinmetzer. "So klein sie auch sind, sind sie doch wahnsinnig präsent im Raum. Weil das einfach so eine besondere Oberfläche ist – und die bekommt man eben nur über diese Technik, das kann man nicht anders nachahmen." Dieses Wochenende zeigt Barbara Steinmetzer ihre Werke auf der "Kunst + Handwerk" in Rosenheim. Die Kunsthandwerkermesse in der Städtischen Galerie versammelt Arbeiten von gut drei Dutzend Kunsthandwerkern und Kunsthandwerkerinnen aus den Bereichen Glas, Holz, Keramik, Papier, Schmuck, Textil, Malerei oder Skulptur.

Barbara Steinmetzer ist Vergolderin. Sie arbeitet mit der sogenannten Polimentvergoldung, einer uralten Technik, die schon den Ägyptern bekannt war. Dabei wird hauchfein geschlagenes Blattgold auf speziell vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Das Holz muss zunächst in Leim getränkt und dann mit mehreren Schichten aus gemahlenem Stein, Kreide, gelbem und rotem Poliment – eine Art farbiger Tonerde – bestrichen werden. Bis zu 20 Schichten sind notwendig, bis man endlich das eigentliche Gold auftragen kann, mit einem sogenannten "Anschießer" – ganz speziellen Pinseln aus Eichhörnchenhaar, erklärt die Künstlerin: "Die sind besonders weich. Blattgold ist acht Tausendstel Millimeter dünn, das kann man nicht mit der Hand anfassen. Das heißt, man spürt es auf der Hand nicht und es würde sofort kleben bleiben. Der Pinsel wird elektrostatisch aufgeladen, dann kann man das Blattgold damit hochnehmen."

Feedback von der "Kunst + Handwerk" wichtig

Soweit die klassische Art des Vergoldens. Barbara Steinmetzer aber geht ein bisschen anders mit der Sache um. Für sie zählt nicht die perfekte, gleichmäßig goldene Oberfläche, sie arbeitet freier: Kleine Fehlstellen lassen die farbigen Polimente hervorleuchten, winzige Kratzer verleihen den Oberflächen Strukturen. Manchmal schleift sie die glatten Oberflächen wieder an, mischt Weißgold, Silber und Platin, Pigmente, Latex oder Schellack dazu, graviert, bemalt und lasiert. Ihr Markenzeichen sind kleine Bilder, 10 mal 10 Zentimeter groß, mit Pflanzen oder mit Mustern, die an den Jugendstil erinnern. Die Bilder kosten zwischen 70 und 100 Euro.

Die Tage an ihrem Stand auf Märkten wie etwa der Rosenheimer "Kunst + Handwerk" bedeuten Barbara Steinmetzer viel: "Es ist nicht so einfach, sich etwas ganz Neues auszudenken, man steht in der Werkstatt und weiß gar nicht, ist das was oder ist das total daneben? Dann braucht man das Feedback einfach. Es ist schön mit den Leuten zu sprechen und das zu erklären. Denn darum geht es mir ja auch: Diese Technik wieder in das Bewusstsein zu holen."