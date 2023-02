Die Kunst des klärenden Spaziergangs

"Spaziergang zu dir selbst" – so heißt ein Lebenshilfe-Ratgeber, der vermutlich nicht grundlos seit Wochen auf der "Spiegel"-Bestsellerliste steht. Mittlerweile erinnern sich nur noch ältere Menschen daran, dass 1999 eines der meistgekauften Bücher der Saison das eines Marathonmannes und Außenministers war: "Mein langer Lauf zu mir selbst".

Da will uns der gemächliche Spaziergang schon eindeutig sympathischer erscheinen – und nicht nur uns, sondern offenkundig auch unseren Kolleginnen und Kollegen in der Presse, denn sie gehen gern spazieren mit Leuten, die sie porträtieren möchten. Nach dem Motto: Wir müssen miteinander gehen, nur so kann ich dich verstehen.

Der Spaziergang als erkenntnisförderndes Mittel

Diese Woche machte die Hamburger Illustrierte "Stern" etwa einen sogenannten "klärenden Spaziergang" mit dem Autor und Feuilletonisten Simon Strauß. Selbiges hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", für die Strauß arbeitet, bereits vor fast auf den Tag genau zehn Jahren mit Simons Vater Botho unternommen, damals im Winter 2013 stapfte man durch den Schnee in der "menschenleeren Uckermark" immer an der Seite des Dichters, in der Hoffnung, ihm kluge und ja, auch erklärende Sätze über das dahinspringende Damwild und seine Literatur natürlich abzulauschen.