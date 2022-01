Die Kulturstiftung des Bundes fördert 19 neue Projekte in Bayern

Die Kulturstiftung des Bundes wird 19 neue Projekte in Bayern mit rund 3,2 Mio. Euro fördern, das gab die Stiftung heute in einer Pressemitteilung bekannt. Die interdisziplinäre Jury, der verschiedene Intendanten, Museumsleiter, Direktoren und Journalisten großer deutscher Kultureinrichtungen und Redaktionen angehören, hat auf ihrer letzten Sitzung folgende drei Haupt-Förderprojekte ausgewählt.

Mit der Ausstellung "Konkreter Widerstand" beleuchte das Museum im Kulturspeicher Würzburg konkrete Kunst und ihre Schlüsselfiguren "erstmals aus einer globalen Perspektive". Die Ausstellung wolle einen "besonderen Fokus auf die konkrete Kunst als Mittel des Widerstands" legen und zeige, wie Künstlerinnen in Afrika, Lateinamerika, Asien und Europa mit ihrer Kunst "politische und gesellschaftliche Strukturen sichtbar machen und verändern wollen", wie es in der Mitteilung heißt. Das Projekt wird mit 191.000 Euro gefördert.

Eine Premiere in München, ein Festival in Nürnberg

Gemeinsam mit dem Kunstverein München realisiert das Haus der Kunst die erste institutionelle Einzelausstellung des US-amerikanischen Künstlers Tony Cokes in Deutschland. Für "Some Munich Moments: 1937–1972" entwickelt Cokes eine neue Serie an Videoarbeiten, die sich prägenden historischen Momenten wie der Eröffnung des Hauses in der NS-Zeit und dem Attentat während der Olympischen Spiele 1972 in München annähern. Die Kulturstiftung fördert das Projekt mit 122.300 Euro.

Im Rahmen des Festivals "Musik Installationen Nürnberg" werden acht musikalisch-performative Installationen an verschiedenen Orten in Nürnberg gezeigt. In "immersiven Settings" wolle das Festival "neue Formen von Zeitlich- und Räumlichkeit erproben und Alternativen zu konventionellen Abläufen im Konzertbetrieb aufzeigen". Das Festival bilde mit seinem "partizipativen Ansatz einen Gegenpol zur hierarchisierten Arbeitsteilung von Komponistinnen, Dirigenten und Musikerinnen sowie der Trennung von Bühne und Publikum" und wird mit 240.000 Euro unterstützt.

Neben zahlreichen weiteren Projekten, die in der Programmförderung der Kulturstiftung des Bundes gefördert werden, wurden im zweiten Halbjahr 2021 darüber hinaus 16 weitere Projekte in Bayern zur Förderung bewilligt.

Das Programm "dive in" fördert Innovation

In der zweiten Förderrunde des Programms "dive in" werden zwölf bayrische Kultureinrichtungen mit rund 2,2 Mio. Euro bei der Entwicklung innovativer digitaler Vermittlungsformate unterstützt. Zu den geförderten Institutionen zählen das Staatliche Textil- und Industriemuseum Augsburg, das Museum Brandhorst, das Kulturbüro der Stadt Königsbrunn, das Jewish Chamber Orchestra Munich, das Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg, das Münchner Stadtmuseum, das Deutsche Museum, die Schauburg, das Brechtbüro im Kulturamt der Stadt Augsburg, das Jura-Museum, der Fachbereich Kultur der Stadt Würzburg und das Kulturamt der Stadt Kempten im Allgäu.

Kultur für Kinder und Tanztheater

Im Programm "Jupiter", mit dem die Kulturstiftung Kinder- und Jugendtheater stärken will, wird das Theater Mummpitz in Nürnberg in Kooperation mit der Akademie der Darstellenden Künste Bayern bei der Umsetzung des Projekts "Memories" mit 100.000 Euro unterstützt.

Im Rahmen von Tanzland, dem Programm für Gastspielkooperationen zwischen INTHEGA-Häusern und Ensembles des zeitgenössischen Tanzes fördert die Kulturstiftung des Bundes mit insgesamt 360.000 Euro drei Projekte mit Trägern in Bayern. An den geförderten Kooperationen sind der Landkreis Miltenberg, das Veranstaltungsforum Fürstenfeld sowie das k1 Traunreut beteiligt.