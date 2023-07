Die Künstliche Intelligenz ist eine Diva

Es piepst wie an der Kasse beim Abscannen. Nils Corte geht jeden einzelnen Sensorpunkt für den Motion-Capturing-Anzug mit dem Schauspieler durch. Die Sensoren auf dem Anzug übertragen die Bewegungen des Schauspielers in ein Computerprogramm und das wiederum erzeugt den Digitalen Mitspieler, der auf die Bühne projiziert wird. So viel Technik dauert, ist kompliziert und zeitaufwändig. Auch Schauspieler Justus Pfankuch muss sich konzentrieren. Als echter Schauspieler steht er vor der Bühne, während er auf der Bühne seinen Avatar mit Annette Büschelberger tanzen lässt. So funktioniert Virtual Reality Theater.

Mensch trifft auf Technik

Richtige Schauspielende treffen auf der realen Bühne auf digitale Techniken. Das ist an sich erst einmal nicht neu, denn das Nürnberger Staatstheater hat immer wieder mit digitalen Formaten oder Hybridveranstaltungen experimentiert. Jetzt hat Nürnberg allerdings eine feste Spielstätte mit einem festen Team, das die neuen Theaterformen regelmäßig umsetzen wird. In Deutschland hat nur das Stadttheater in Oldenburg eine ähnliche Bühne, andere Bühnen arbeiten dagegen projektbezogen.

Spurensuche im Netz

Nils Corte ist für die technische Umsetzung am Nürnberger Staatstheater zuständig. Roman Senkl führt Regie, wobei bei diesen Formaten Regie führen anders funktioniert. Die Schauspielenden können ihr eigenes Tempo benutzen, erzählt Theatermacher Senkl. Das bedeutet: die Schauspielenden können mit der Technologie als zusätzlicher Mitspieler improvisieren. Das Stück entsteht mehr im Kollektiv, der Regisseur gibt ein Gerüst vor. In diesem Fall ist es die Spurensuche nach dem geheimnisvollen P.A.N. Die drei Initialen stehen für Paul Anton Neurath, ein fiktiver Digitalpionier und Theatermacher, der spurlos verschwunden ist. Wie in einem Computerspiel müssen die drei real Spielenden Rätsel lösen und probieren dabei viel Technik aus.

Das Spiel mit dem Avatar ist live

Mit einer App scannen sie zum Beispiel ihre Gesichter und übertragen die Mimik auf den Avatar. Klingt nach Spielerei und so ist es auch gedacht. Vom Digitalen und wie es den Alltag verändert, könne das Theater nur erzählen, wenn es die digitalen Produktionsweisen auch erkunde, so der Schauspieldirektor Jan Philipp Gloger.

Von den bisher üblichen Videoeinspielungen unterscheidet sich das neue Theater in einem wesentlichen Punkt: die digitalen Elemente werden live gespielt. Die Künstliches Intelligenz ist damit eine tatsächliche Mitspielerin und keine Aufzeichnung. Genau dieser Live-Moment mache Theater aus und mache es stark in seiner Wirkung, so Gloger. Das sollen nun die neuen Techniken zeigen.