Dieses Theaterstück kritisiert den Blick des alten weißen Mannes

Es ist ein Abend der sich überlagernden Bilder, den Anta Helena Recke da mit ihren "Kränkungen der Menschheit" auf der Bühne installiert. Während die Zuschauer die Darwin’schen Affen auf der Bühne betrachten, blicken diese schließlich aus der Vitrine zurück, und während die Museumsbesucher sich die "Affen als Kunstrichter" erklären lassen, schauen wir ihnen vermeintlich kunstrichtend zu.

Wer wen aus welcher Perspektive und mit welchen vorgefassten Urteilen in den Blick nimmt oder aber auch nicht, wird immer wieder verschoben. Besonders deutlich wird das, wenn die Gruppe der Museumsbesucher eine Videoinstallation diskutiert, in der thailändische Reisbauern einen van Gogh betrachten, und dabei in alle Fettnäpfchen westlich-bürgerlichen Überheblichkeitsgebahrens stapft.

Westliche Überheblichkeit gegen den großen Rest der Welt

Kein Wunder, geht Recke doch in diesem Konzepttheater von der Definition einer weiteren Kränkung aus, derjenigen nämlich, dass all jene so schön von Freud apostrophierten Kränkungen einzig aus einer weißen, männlich-, christlich-, europäischen Perspektive heraus formuliert sind, in der der große Rest der Welt in all seinen Nuancen schlichtweg nicht vorkommt.

Bei Anta Helena Recke kommt dieser Rest vor, zumindest ein selbstbewusster Teil davon, bevölkern doch am Schluss ihrer knapp einstündigen Performance zwei Dutzend women of colour in farbiger Ethnokleidung die Bühne: zunächst als Museumsgrüppchen, später dann in einer Art zeitlupenhaft durcheinander schreitenden Prozession, die diesem sonst so spielerischen Abend einen fast pathetischen Nachdruck verleiht.